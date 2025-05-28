https://ria.ru/20250528/turtsija-2019525160.html

Турция выразила готовность принять второй раунд переговоров Москвы и Киева

Турция выразила готовность принять второй раунд переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 28.05.2025

Турция выразила готовность принять второй раунд переговоров Москвы и Киева

Власти Турции готовы принять очередной раунд переговоров РФ и Украины, но уверенности в том, что они могут пройти уже на следующей неделе, пока нет, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:14:00+03:00

2025-05-28T12:14:00+03:00

2025-05-28T12:14:00+03:00

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Власти Турции готовы принять очередной раунд переговоров РФ и Украины, но уверенности в том, что они могут пройти уже на следующей неделе, пока нет, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров. В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава российского внешнеполитического ведомства. "Готовность принять переговоры была выражена, ожидаем конкретики", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры состояться уже на следующей неделе в Стамбуле, источник отметил, что "пока такой уверенности нет". Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил в свою очередь РИА Новости представитель администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019510758.html

https://ria.ru/20250527/mo-2019298408.html

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в мире, россия, украина, турция, сергей лавров, владимир мединский, кит келлог