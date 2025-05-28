https://ria.ru/20250528/teplokhod-2019622990.html

Новый медицинский теплоход запустят в Югре в мае 2026 года

Новый медицинский теплоход запустят в Югре в мае 2026 года - РИА Новости, 28.05.2025

Новый медицинский теплоход запустят в Югре в мае 2026 года

Новый медицинский теплоход спустили на воду в Коломне, с мая 2026 года он начнет принимать пациентов в труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:12:00+03:00

2025-05-28T18:12:00+03:00

2025-05-28T18:12:00+03:00

общество

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Новый медицинский теплоход спустили на воду в Коломне, с мая 2026 года он начнет принимать пациентов в труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. "Создание теплохода медицинского назначения "Святитель Лука" – новый этап в развитии здравоохранения Югры... Теплоход предназначен для оказания помощи жителям нашего региона, находящимся вдали от крупных медицинских центров, а это 94 отдаленных и труднодоступных населенных пункта… Первые пациенты смогут получить помощь на борту теплохода уже в мае 2026 года", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Торжественный спуск судна на воду состоялся во вторник в Коломне. После швартовых испытаний в сентябре по коридорам Северного морского пути он прибудет в Ханты-Мансийск для оснащения современным медицинским оборудованием. На сайте Центра профессиональной патологии Югры указано, что спуск теплохода на воду – это знаменательный момент в истории отечественного кораблестроения и здравоохранения, его уникальность в том, что это единственный типовой проект медицинского судна в России. Проект теплохода, который отвечает специфике автономного округа, разработан на основе плавполиклиники "Николай Пирогов" этого центра. Новый медицинский корабль рассчитан на 12 членов экипажа, 25 медработников и 50 посетителей одновременно. Характеристики судна позволят ему обслуживать до десяти тысяч пациентов в год. Строительство теплохода велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и находится на контроле губернатора Югры Руслана Кухарука, правительства и департамента здравоохранения региона.

https://ria.ru/20250527/yugra-2019427708.html

https://ria.ru/20250505/svo-2015158022.html

ханты-мансийский автономный округ

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общество, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук