https://ria.ru/20250528/taksi-2019462515.html
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе - РИА Новости, 28.05.2025
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе
Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:17:00+03:00
2025-05-28T03:17:00+03:00
2025-05-28T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. "Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси", - пишет издание. Речь идет о прототипе электрического самолета VX4 компании Vertical Aerospace, способный взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Последние испытания впервые прошли в обычном воздушном пространстве. Следующий крупный испытательный полет VX4 будет направлен на демонстрацию его возможностей вертикального взлета. Vertical Aerospace входит в кластер компаний, разрабатывающих "летающие такси", которые могут перевозить пассажиров на тихих самолетах с нулевым уровнем выбросов в пределах или между городскими районами.
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе
Первое британское летающее такси VX4 провело испытания в открытом небе
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph
.
"Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси", - пишет издание.
Речь идет о прототипе электрического самолета VX4 компании Vertical Aerospace, способный взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Последние испытания впервые прошли в обычном воздушном пространстве. Следующий крупный испытательный полет VX4 будет направлен на демонстрацию его возможностей вертикального взлета.
Vertical Aerospace входит в кластер компаний, разрабатывающих "летающие такси", которые могут перевозить пассажиров на тихих самолетах с нулевым уровнем выбросов в пределах или между городскими районами.