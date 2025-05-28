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Первое британское летающее такси испытали в открытом небе - РИА Новости, 28.05.2025
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03:17 28.05.2025 (обновлено: 11:42 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/taksi-2019462515.html
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе - РИА Новости, 28.05.2025
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе
Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:17:00+03:00
2025-05-28T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. "Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси", - пишет издание. Речь идет о прототипе электрического самолета VX4 компании Vertical Aerospace, способный взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Последние испытания впервые прошли в обычном воздушном пространстве. Следующий крупный испытательный полет VX4 будет направлен на демонстрацию его возможностей вертикального взлета. Vertical Aerospace входит в кластер компаний, разрабатывающих "летающие такси", которые могут перевозить пассажиров на тихих самолетах с нулевым уровнем выбросов в пределах или между городскими районами.
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
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технологии, в мире
Технологии, В мире
Первое британское летающее такси испытали в открытом небе

Первое британское летающее такси VX4 провело испытания в открытом небе

© Фото : Vertical AerospaceПервое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе
Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Vertical Aerospace
Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph.
"Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси", - пишет издание.
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8 марта 2024, 14:21
Речь идет о прототипе электрического самолета VX4 компании Vertical Aerospace, способный взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Последние испытания впервые прошли в обычном воздушном пространстве. Следующий крупный испытательный полет VX4 будет направлен на демонстрацию его возможностей вертикального взлета.
Vertical Aerospace входит в кластер компаний, разрабатывающих "летающие такси", которые могут перевозить пассажиров на тихих самолетах с нулевым уровнем выбросов в пределах или между городскими районами.
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