https://ria.ru/20250528/taksi-2019462515.html

Первое британское летающее такси испытали в открытом небе

Первое британское летающее такси испытали в открытом небе - РИА Новости, 28.05.2025

Первое британское летающее такси испытали в открытом небе

Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:17:00+03:00

2025-05-28T03:17:00+03:00

2025-05-28T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первое британское летающее такси модели VX4 провело испытания в открытом небе, сообщает газета Telegraph. "Великобритания осуществила свой первый в истории полет воздушного такси", - пишет издание. Речь идет о прототипе электрического самолета VX4 компании Vertical Aerospace, способный взлетать и приземляться вертикально, как вертолет. Последние испытания впервые прошли в обычном воздушном пространстве. Следующий крупный испытательный полет VX4 будет направлен на демонстрацию его возможностей вертикального взлета. Vertical Aerospace входит в кластер компаний, разрабатывающих "летающие такси", которые могут перевозить пассажиров на тихих самолетах с нулевым уровнем выбросов в пределах или между городскими районами.

https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html

https://ria.ru/20241219/parizh-1990031074.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, в мире