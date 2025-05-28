https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html

Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате

Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате - РИА Новости, 28.05.2025

Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате

Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:16:00+03:00

2025-05-28T18:16:00+03:00

2025-05-28T18:16:00+03:00

технологии

финансы

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают в банке. Новый сервис стал отправной точкой для стратегии "ФинАвтопилот", цель которой — полностью автоматизировать рутинные финансовые операции с учетом персональных предпочтений клиентов. Работа сервиса заключается в анализе предыдущих транзакций пользователя, затем автоматически формируется список рекомендаций по регулярным платежам и переводам. Далее, например, в день получения зарплаты, сервис предложит, куда и сколько необходимо перевести (на кредит, отпуск, в накопления). Клиенту нужно будет подтвердить предложения по переводам или скорректировать их. Настройки сохранятся. Сумму платежей можно самостоятельно поменять в любой момент. "Сегодня клиенты тратят много времени на ручное управление деньгами — зарплату переводят на разные счета, вклады, ипотеку, сами контролируют даты платежей, пытаясь не забыть о своих финансовых целях. Согласно нашим данным, 75% клиентов заранее планируют свои расходы как минимум на месяц вперед. Но настоящая магия начинается там, где финансы работают на автопилоте", - отметил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. До конца июня сервис станет доступен для всех клиентов на Android и IOS.

https://ria.ru/20250526/regata-2019082455.html

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, финансы, т-банк (ао «тинькофф банк»)