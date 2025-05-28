Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате - РИА Новости, 28.05.2025
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате
Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:16:00+03:00
2025-05-28T18:16:00+03:00
технологии
финансы
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают в банке. Новый сервис стал отправной точкой для стратегии "ФинАвтопилот", цель которой — полностью автоматизировать рутинные финансовые операции с учетом персональных предпочтений клиентов. Работа сервиса заключается в анализе предыдущих транзакций пользователя, затем автоматически формируется список рекомендаций по регулярным платежам и переводам. Далее, например, в день получения зарплаты, сервис предложит, куда и сколько необходимо перевести (на кредит, отпуск, в накопления). Клиенту нужно будет подтвердить предложения по переводам или скорректировать их. Настройки сохранятся. Сумму платежей можно самостоятельно поменять в любой момент. "Сегодня клиенты тратят много времени на ручное управление деньгами — зарплату переводят на разные счета, вклады, ипотеку, сами контролируют даты платежей, пытаясь не забыть о своих финансовых целях. Согласно нашим данным, 75% клиентов заранее планируют свои расходы как минимум на месяц вперед. Но настоящая магия начинается там, где финансы работают на автопилоте", - отметил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. До конца июня сервис станет доступен для всех клиентов на Android и IOS.
https://ria.ru/20250526/regata-2019082455.html
https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, финансы, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Финансы, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате

Т-Банк разработал сервис по распределению трат на автомате

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают в банке.
Новый сервис стал отправной точкой для стратегии "ФинАвтопилот", цель которой — полностью автоматизировать рутинные финансовые операции с учетом персональных предпочтений клиентов.
Регата по физике от Т-Банка - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Более 1 тысячи школьников приняли участие в регате по физике от Т-Банка
26 мая, 12:23
Работа сервиса заключается в анализе предыдущих транзакций пользователя, затем автоматически формируется список рекомендаций по регулярным платежам и переводам. Далее, например, в день получения зарплаты, сервис предложит, куда и сколько необходимо перевести (на кредит, отпуск, в накопления). Клиенту нужно будет подтвердить предложения по переводам или скорректировать их.
Настройки сохранятся. Сумму платежей можно самостоятельно поменять в любой момент.
"Сегодня клиенты тратят много времени на ручное управление деньгами — зарплату переводят на разные счета, вклады, ипотеку, сами контролируют даты платежей, пытаясь не забыть о своих финансовых целях. Согласно нашим данным, 75% клиентов заранее планируют свои расходы как минимум на месяц вперед. Но настоящая магия начинается там, где финансы работают на автопилоте", - отметил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.
До конца июня сервис станет доступен для всех клиентов на Android и IOS.
Разработка программы с искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Т-Банк создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности
21 мая, 13:24
 
ТехнологииФинансыТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала