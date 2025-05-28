https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате - РИА Новости, 28.05.2025
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате
Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:16:00+03:00
2025-05-28T18:16:00+03:00
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технологии
финансы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают в банке. Новый сервис стал отправной точкой для стратегии "ФинАвтопилот", цель которой — полностью автоматизировать рутинные финансовые операции с учетом персональных предпочтений клиентов. Работа сервиса заключается в анализе предыдущих транзакций пользователя, затем автоматически формируется список рекомендаций по регулярным платежам и переводам. Далее, например, в день получения зарплаты, сервис предложит, куда и сколько необходимо перевести (на кредит, отпуск, в накопления). Клиенту нужно будет подтвердить предложения по переводам или скорректировать их. Настройки сохранятся. Сумму платежей можно самостоятельно поменять в любой момент. "Сегодня клиенты тратят много времени на ручное управление деньгами — зарплату переводят на разные счета, вклады, ипотеку, сами контролируют даты платежей, пытаясь не забыть о своих финансовых целях. Согласно нашим данным, 75% клиентов заранее планируют свои расходы как минимум на месяц вперед. Но настоящая магия начинается там, где финансы работают на автопилоте", - отметил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. До конца июня сервис станет доступен для всех клиентов на Android и IOS.
https://ria.ru/20250526/regata-2019082455.html
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технологии, финансы, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Финансы, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк запустил сервис по распределению трат на автомате
Т-Банк разработал сервис по распределению трат на автомате
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Банк в тестовом режиме запустил сервис "Распределения", который поможет пользователю на автомате распределить деньги сразу на разные жизненные цели, сообщают в банке.
Новый сервис стал отправной точкой для стратегии "ФинАвтопилот", цель которой — полностью автоматизировать рутинные финансовые операции с учетом персональных предпочтений клиентов.
Работа сервиса заключается в анализе предыдущих транзакций пользователя, затем автоматически формируется список рекомендаций по регулярным платежам и переводам. Далее, например, в день получения зарплаты, сервис предложит, куда и сколько необходимо перевести (на кредит, отпуск, в накопления). Клиенту нужно будет подтвердить предложения по переводам или скорректировать их.
Настройки сохранятся. Сумму платежей можно самостоятельно поменять в любой момент.
"Сегодня клиенты тратят много времени на ручное управление деньгами — зарплату переводят на разные счета, вклады, ипотеку, сами контролируют даты платежей, пытаясь не забыть о своих финансовых целях. Согласно нашим данным, 75% клиентов заранее планируют свои расходы как минимум на месяц вперед. Но настоящая магия начинается там, где финансы работают на автопилоте", - отметил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.
До конца июня сервис станет доступен для всех клиентов на Android и IOS.