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Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет - РИА Новости, 28.05.2025
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03:13 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/starship-2019462249.html
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет - РИА Новости, 28.05.2025
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет
Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:13:00+03:00
2025-05-28T03:13:00+03:00
космос - риа наука
мексиканский залив
индийский океан
spacex
наса
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет, следует из трансляции НАСА. Предыдущие два теста в этом году завершились потерей корабля. Во время седьмого пуска компании удалось сохранить ускоритель, который используется в ходе текущего полета. Разгонный блок, как планируется, приводнится в Мексиканском заливе, корабль - в Индийском океане в течение часа после запуска.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003741455.html
мексиканский залив
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космос - риа наука, мексиканский залив, индийский океан, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Мексиканский залив, Индийский океан, SpaceX, НАСА
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет

Ракета Starship компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет

© AP Photo / Eric GayЗапуск ракеты Starship
Запуск ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Eric Gay
Запуск ракеты Starship. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет, следует из трансляции НАСА.
Предыдущие два теста в этом году завершились потерей корабля. Во время седьмого пуска компании удалось сохранить ускоритель, который используется в ходе текущего полета. Разгонный блок, как планируется, приводнится в Мексиканском заливе, корабль - в Индийском океане в течение часа после запуска.
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США
7 марта, 22:37
 
Космос - РИА НаукаМексиканский заливИндийский океанSpaceXНАСА
 
 
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