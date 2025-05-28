https://ria.ru/20250528/starship-2019462249.html
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет - РИА Новости, 28.05.2025
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет
Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:13:00+03:00
2025-05-28T03:13:00+03:00
2025-05-28T03:13:00+03:00
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет, следует из трансляции НАСА. Предыдущие два теста в этом году завершились потерей корабля. Во время седьмого пуска компании удалось сохранить ускоритель, который используется в ходе текущего полета. Разгонный блок, как планируется, приводнится в Мексиканском заливе, корабль - в Индийском океане в течение часа после запуска.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003741455.html
мексиканский залив
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, мексиканский залив, индийский океан, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Мексиканский залив, Индийский океан, SpaceX, НАСА
Ракета Starship SpaceX стартовала в девятый тестовый полет
Ракета Starship компании SpaceX стартовала в девятый тестовый полет