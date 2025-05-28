https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019639260.html

Спецоперация, 28 мая: ВС России освободили Константиновку и Зеленое Поле

Спецоперация, 28 мая: ВС России освободили Константиновку и Зеленое Поле - РИА Новости, 28.05.2025

Спецоперация, 28 мая: ВС России освободили Константиновку и Зеленое Поле

Российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:57:00+03:00

2025-05-28T18:57:00+03:00

2025-05-28T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1145 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Скоро объявят о новом раунде переговоров В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напомнив, что в Стамбуле наша сторона настаивала на отмене всех этих дискриминационных законов. Он добавил, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась, и её не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы. Лавров отметил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД сказал, что акцент Запада на принципе территориальной целостности в вопросе Украины неприемлем при полном игнорировании права нации на самоопределение, так как Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины. Вектор на Стамбул Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что место следующего раунда переговоров с Украиной должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры. Он отметил, что Россия рассчитывает, что удастся провести второй тур переговоров с Украиной, обменяться проектами меморандумов. При этом, Песков уточнил, что содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно, и речь зайдет о следующем раунде переговоров. Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме. По его словам, документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается. Он заверил, что встреча Путина с Зеленским возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций. Песков также сказал, что к сообщениям СМИ по урегулированию на Украине нужно относиться аккуратно, так как большая часть является фейками. Он также отметил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков, что президент США Дональд Трамп до конца не понимает, что Россия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью. По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году. Кроме того, Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении. По его словам, таким образом Украина сможет в полной мере защитить себя, в том числе против военных целей за пределами своей территории. Мерц назвал это "новой формой военно-промышленного сотрудничества" между ФРГ и Украиной, имеющей большой потенциал. Кроме того, Зеленский заявил о достижении договоренностей с Германией об инвестициях в производство БПЛА на Украине, подчеркнув, что не может раскрыть все детали. Зеленский заговорил о встрече с России в любом формате Владимир Зеленский после атаки дронов по РФ заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе. По его словам, Украина готова в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы, приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Владимир Зеленский заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию на Украине может пройти в Швейцарии, сообщает издание "Страна.ua".

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019598388.html

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019557645.html

https://ria.ru/20250528/ogranicheniya-2019539559.html

https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019528131.html

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украина, россия, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины