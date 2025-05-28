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Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
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13:53 28.05.2025 (обновлено: 14:02 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019546688.html
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР, в котором военные зачистили 460 строений от ВСУ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:53:00+03:00
2025-05-28T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР, в котором военные зачистили 460 строений от ВСУ.Минобороны в среду сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".В ролике, показанном оборонным ведомством, военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии развернули российские флаги.Отмечается, что штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт, освобождение осуществлялось при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку от неонацистов в 460 строениях и установили полный контроль над населённым пунктом, водрузив российские флаги", - добавили в ведомстве.
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Кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР и сообщило, что военные зачистили 460 строений от ВСУ.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР

МО РФ: военные зачистили 460 строений от ВСУ в освобожденном Зеленом Поле в ДНР

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР, в котором военные зачистили 460 строений от ВСУ.
Минобороны в среду сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Зеленое Поле в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зеленое Поле в ДНР
В ролике, показанном оборонным ведомством, военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии развернули российские флаги.
Отмечается, что штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт, освобождение осуществлялось при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников.
"После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку от неонацистов в 460 строениях и установили полный контроль над населённым пунктом, водрузив российские флаги", - добавили в ведомстве.
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