https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019546688.html
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР, в котором военные зачистили 460 строений от ВСУ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:53:00+03:00
2025-05-28T13:53:00+03:00
2025-05-28T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР, в котором военные зачистили 460 строений от ВСУ.Минобороны в среду сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".В ролике, показанном оборонным ведомством, военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии развернули российские флаги.Отмечается, что штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт, освобождение осуществлялось при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку от неонацистов в 460 строениях и установили полный контроль над населённым пунктом, водрузив российские флаги", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР и сообщило, что военные зачистили 460 строений от ВСУ.
2025-05-28T13:53
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PT1M17S
РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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Минобороны показало кадры освобождения Зеленого Поля в ДНР
МО РФ: военные зачистили 460 строений от ВСУ в освобожденном Зеленом Поле в ДНР