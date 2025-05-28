https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019471878.html

Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией

Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией - РИА Новости, 28.05.2025

Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:38:00+03:00

2025-05-28T06:38:00+03:00

2025-05-28T06:38:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что количество иностранцев, желающих воевать с Россией на стороне Киева, значительно уменьшилось. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. "Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки. И те, кто уцелел и сумел выехать с территории Украины, они там записывают такие страшные ролики, что с ними там творилось. И я так думаю, что остальные это все увидели и вряд ли они будут иметь желание воевать против России вообще, когда бы то ни было больше", - рассказал Алаудинов. В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html

https://ria.ru/20250523/naemniki-2018573988.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, великобритания, апти алаудинов, вооруженные силы украины, в мире