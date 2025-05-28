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Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:38 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019471878.html
Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией
Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:38:00+03:00
2025-05-28T06:38:00+03:00
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апти алаудинов
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что количество иностранцев, желающих воевать с Россией на стороне Киева, значительно уменьшилось. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. "Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки. И те, кто уцелел и сумел выехать с территории Украины, они там записывают такие страшные ролики, что с ними там творилось. И я так думаю, что остальные это все увидели и вряд ли они будут иметь желание воевать против России вообще, когда бы то ни было больше", - рассказал Алаудинов. В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
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украина, россия, великобритания, апти алаудинов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, В мире
Командир "Ахмата" заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией

Алаудинов: число иностранцев, желающих воевать против России, уменьшилось

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что количество иностранцев, желающих воевать с Россией на стороне Киева, значительно уменьшилось.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
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"Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки. И те, кто уцелел и сумел выехать с территории Украины, они там записывают такие страшные ролики, что с ними там творилось. И я так думаю, что остальные это все увидели и вряд ли они будут иметь желание воевать против России вообще, когда бы то ни было больше", - рассказал Алаудинов.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
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Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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