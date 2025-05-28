https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019470975.html

В "Ахмате" рассказали, как помогали заблокированным жителям Курской области

В "Ахмате" рассказали, как помогали заблокированным жителям Курской области - РИА Новости, 28.05.2025

В "Ахмате" рассказали, как помогали заблокированным жителям Курской области

Операторы дронов группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" при помощи беспилотников отправляли еду жителям нескольких населенных пунктов Курской области, когда... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:15:00+03:00

2025-05-28T06:15:00+03:00

2025-05-28T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Операторы дронов группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" при помощи беспилотников отправляли еду жителям нескольких населенных пунктов Курской области, когда они были оккупированы ВСУ, рассказал РИА Новости оперативный дежурный группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Урусс". В распоряжении РИА Новости оказалось видео, где операторы группы командира "Аида" отправляют еду жителю Черкасского Поречного в Курской области, позже освобожденного силами РФ. "Они находились в окружении и к ним никто из нас не мог пройти. Они просили хлеба, еды хоть что-нибудь... У них вода была, а еды вообще не было... Хотя бы одну булку хлеба... Сердце разорвалось, конечно, это было тяжело на это смотреть", - рассказал боец группы. Он уточнил, что чаще всего жители сами подавали сигналы операторам БПЛА, однако помогать людям было достаточно опасно. "Мы брали хлеб, мы брали сухпайки, еду, которую может поднять Mavic (БПЛА – ред.) и скинуть им, и скидывали им, на протяжении всего этого времени помогали. Тяжело-тяжело видеть людей, которые находятся в окружении. И скидывали только "по серому" (в сумерках – ред.), чтобы не заметил противник, потому что мы тоже понимали, если противник увидит, что мы мирным жителям скидываем продовольствие, они просто их убивали, мы просто с этим сталкивались", - пояснил "Урусс". По его словам, для помощи и контроля ситуации с мирными жителями в Черкасском Поречном был выделен отдельный расчет БПЛА. "Многие уже хотели просто пойти туда и забрать эту всю территорию, и спасти мирных… Мы каждый день контролировали, смотрели. У нас специально один расчет БПЛА на это был выделен, чтобы он каждый день контролировал именно, кого мы находили мирных, именно их контролировал. Следил, чтобы они были живы, здоровы и какая им нужна помощь", - пояснил боец. Он выразил надежду, что те люди, которым помогали бойцы, остались живы и благополучно воссоединились со своими семьями. "Это Черкасское Поречное... Мы его уже освободили. Всех мирных вытащили. Когда я видел бабушек, дедушек, детей, женщин, мужчин... Видно было, что они ощутили и что повидали. Ну я, конечно, надеюсь, что этот мужчина тоже жив, там еще жена его, кажется, была… соседи к ним подходили, я надеюсь что они все живы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250528/magazin-2019467502.html

https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность