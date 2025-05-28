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ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
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05:23 28.05.2025
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ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ
ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ
Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:23:00+03:00
2025-05-28T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В результате слаженных действий военнослужащих 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа противник потерял бронеавтомобиль и до десяти боевиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчетом разведывательного беспилотника 132-й мотострелковой бригады на красноармейском направлении СВО был обнаружен бронеавтомобиль ВСУ, пытавшийся доставить штурмовую группу в направлении позиций российских войск. Оперативно в район нахождения вражеской техники были направлены ударные FPV-дроны. Отмечается также, что расчеты ударных беспилотников подразделений Южного военного округа ежедневно наносят удары по личному составу и технике украинских националистов на территории ДНР.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ

Расчеты БПЛА мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В результате слаженных действий военнослужащих 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа противник потерял бронеавтомобиль и до десяти боевиков", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что расчетом разведывательного беспилотника 132-й мотострелковой бригады на красноармейском направлении СВО был обнаружен бронеавтомобиль ВСУ, пытавшийся доставить штурмовую группу в направлении позиций российских войск. Оперативно в район нахождения вражеской техники были направлены ударные FPV-дроны.
Отмечается также, что расчеты ударных беспилотников подразделений Южного военного округа ежедневно наносят удары по личному составу и технике украинских националистов на территории ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЮжный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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