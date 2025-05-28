https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468938.html

ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ

ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

ВС России уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ

Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:23:00+03:00

2025-05-28T05:23:00+03:00

2025-05-28T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

южный военный округ

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЮВО уничтожили бронеавтомобиль и до десяти боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В результате слаженных действий военнослужащих 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа противник потерял бронеавтомобиль и до десяти боевиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчетом разведывательного беспилотника 132-й мотострелковой бригады на красноармейском направлении СВО был обнаружен бронеавтомобиль ВСУ, пытавшийся доставить штурмовую группу в направлении позиций российских войск. Оперативно в район нахождения вражеской техники были направлены ударные FPV-дроны. Отмечается также, что расчеты ударных беспилотников подразделений Южного военного округа ежедневно наносят удары по личному составу и технике украинских националистов на территории ДНР.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность