https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468790.html
В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА
В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025
В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА
Украинский расчет БПЛА уничтожен ударом гаубицы Д-30 артиллерийской группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал журналистам командир батареи с позывным РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:22:00+03:00
2025-05-28T05:22:00+03:00
2025-05-28T05:22:00+03:00
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058316_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_ac6617d1d78485db8d580a0c149cbb80.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Украинский расчет БПЛА уничтожен ударом гаубицы Д-30 артиллерийской группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал журналистам командир батареи с позывным "Куса". "Подавили несколько пунктов БПЛА, то есть места, откуда противник запускает FPV-дроны. Также есть поражения складов с БК (боекомплектом - ред.), а также живой силы противника", - рассказал "Куса". В Минобороны РФ также отметили, что успешный удар по украинскому расчету БПЛА удалось нанести благодаря совместной работе с подразделениями операторов дронов, которые предоставили разведданные и корректировали огонь гаубицы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058316_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_68e81bc94f6697feea59d27ae08c8a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА
В Запорожской области ударом гаубицы Д-30 уничтожили украинский расчет БПЛА