https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468790.html

В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА

В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025

В Запорожской области уничтожили украинский расчет БПЛА

Украинский расчет БПЛА уничтожен ударом гаубицы Д-30 артиллерийской группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал журналистам командир батареи с позывным РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:22:00+03:00

2025-05-28T05:22:00+03:00

2025-05-28T05:22:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Украинский расчет БПЛА уничтожен ударом гаубицы Д-30 артиллерийской группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал журналистам командир батареи с позывным "Куса". "Подавили несколько пунктов БПЛА, то есть места, откуда противник запускает FPV-дроны. Также есть поражения складов с БК (боекомплектом - ред.), а также живой силы противника", - рассказал "Куса". В Минобороны РФ также отметили, что успешный удар по украинскому расчету БПЛА удалось нанести благодаря совместной работе с подразделениями операторов дронов, которые предоставили разведданные и корректировали огонь гаубицы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)