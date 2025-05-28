Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 28.05.2025 (обновлено: 01:52 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019458321.html
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ
В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский БПЛА из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:49:00+03:00
2025-05-28T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdd5a9ac8e948e7ec1adeb30cbaa68d3.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский БПЛА из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, в котором находился склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Это уже северо-восточнее Богатыря, Алексеевка. Вылетели "по пикапу" (цель для FPV дрона – ред.). Долго искали по населенному пункту, потому что он заехал под крону дерева. Высота нам позволяла опуститься ниже, поискать. И все, мы видим этот пикап, начинаем работать по нему", – рассказал "Фил". По словам бойца, при снижении и приближении к цели дрон-камикадзе РФ подвергся воздействию устройства РЭБ противника. "У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А он (пикап ВСУ – ред.), получается, выгружал БК (боекомплект – ред.). И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная (случайность - ред.), что прям порадовало", - сообщил "Фил". Боец также уточнил, что данный эпизод произошел во время последнего боевого выхода, при боях за освобождение населенного пункта Богатырь.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_677667b7a412a04316a8e87d98b0223f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон, заглушенный РЭБ попал точно в склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский БПЛА из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, в котором находился склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил".
"Это уже северо-восточнее Богатыря, Алексеевка. Вылетели "по пикапу" (цель для FPV дрона – ред.). Долго искали по населенному пункту, потому что он заехал под крону дерева. Высота нам позволяла опуститься ниже, поискать. И все, мы видим этот пикап, начинаем работать по нему", – рассказал "Фил".
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины
Вчера, 19:21
По словам бойца, при снижении и приближении к цели дрон-камикадзе РФ подвергся воздействию устройства РЭБ противника.
"У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А он (пикап ВСУ – ред.), получается, выгружал БК (боекомплект – ред.). И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная (случайность - ред.), что прям порадовало", - сообщил "Фил".
Боец также уточнил, что данный эпизод произошел во время последнего боевого выхода, при боях за освобождение населенного пункта Богатырь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала