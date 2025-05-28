https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019458321.html

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский БПЛА из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:49:00+03:00

2025-05-28T01:49:00+03:00

2025-05-28T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский БПЛА из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, в котором находился склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным "Фил". "Это уже северо-восточнее Богатыря, Алексеевка. Вылетели "по пикапу" (цель для FPV дрона – ред.). Долго искали по населенному пункту, потому что он заехал под крону дерева. Высота нам позволяла опуститься ниже, поискать. И все, мы видим этот пикап, начинаем работать по нему", – рассказал "Фил". По словам бойца, при снижении и приближении к цели дрон-камикадзе РФ подвергся воздействию устройства РЭБ противника. "У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А он (пикап ВСУ – ред.), получается, выгружал БК (боекомплект – ред.). И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная (случайность - ред.), что прям порадовало", - сообщил "Фил". Боец также уточнил, что данный эпизод произошел во время последнего боевого выхода, при боях за освобождение населенного пункта Богатырь.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины