https://ria.ru/20250528/snegopad--2019482961.html

В Новосибирске второй день подряд идет снег

В Новосибирске второй день подряд идет снег - РИА Новости, 28.05.2025

В Новосибирске второй день подряд идет снег

Снегопад наблюдается в среду в Новосибирске, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:07:00+03:00

2025-05-28T09:07:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Снегопад наблюдается в среду в Новосибирске, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. По данным Западно-Сибирского УГМС, 28 мая в первой половине дня сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит +3, +5 градусов. По наблюдению корреспондента агентства, с утра в столице Сибири идет мокрый снег. Местами он лежит на машинах и траве, однако в основном тает. Температура воздуха составляет около +3 градусов. Майский снег в минувший вторник стал главным героем социальных сетей у жителей многих сибирских регионов. По данным синоптиков, 28-29 мая по восточным и юго-восточным районам Новосибирской области сохранятся местами заморозки местами до минус 4 градусов, пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха будет медленно повышаться.

https://ria.ru/20250528/pogoda-2019477929.html

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