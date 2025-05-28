https://ria.ru/20250528/skandal-2019618626.html

"У них не было этого": дочь Киркорова публично унизила детей Пугачевой

"У них не было этого": дочь Киркорова публично унизила детей Пугачевой - РИА Новости, 28.05.2025

"У них не было этого": дочь Киркорова публично унизила детей Пугачевой

Тринадцатилетняя Алла-Виктория Киркорова взорвала соцсети резким заявлением о двойняшках Примадонны. Девочка не просто ответила хейтерам, но и жестко прошлась... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:30:00+03:00

2025-05-28T18:30:00+03:00

2025-05-28T18:30:00+03:00

шоубиз

россия

дубай

кипр

алла пугачева

филипп киркоров

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тринадцатилетняя Алла-Виктория Киркорова взорвала соцсети резким заявлением о двойняшках Примадонны. Девочка не просто ответила хейтерам, но и жестко прошлась по семье Галкиных*. Что заставило юную наследницу поп-короля так резко высказаться о детях легендарной артистки?Война в комментарияхАлла-Виктория Киркорова привыкла быть в центре внимания. Дочь поп-короля активно ведет соцсети, записывает забавные ролики и не стесняется эпатировать публику — точно как ее знаменитый отец.Недавно 13-летняя школьница опубликовала очередное видео, где в гневном образе пошутила над тем, что ее называют женской копией Филиппа Киркорова. Многие поклонники оценили юмор девочки, но нашлись и те, кому ее поведение показалось неприличным.Критики тут же начали сравнивать Аллу-Викторию с другими звездными детьми. Особенно часто всплывали имена Лизы и Гарри Галкиных — двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.Неудачное сравнение"Лиза и Гарри — воспитанные дети, не то что эта", — писали пользователи в комментариях. Блогеры и обычные подписчики начали противопоставлять скромных детей Примадонны и эксцентричную наследницу Киркорова.Для девочки такие сравнения оказались болезненными. Алла-Виктория явно унаследовала от отца не только внешность, но и его взрывной характер. Терпеть критику она не намерена.Вместо того чтобы промолчать или ответить сдержанно, школьница решила дать жесткий отпор всем недовольным. То, что она написала, шокировало даже привычных к скандалам поклонников шоу-бизнеса.Жесткий удар по Пугачевой"Как я связана с Лизой Галкиной? Мне вообще все равно, как они живут", — огрызнулась Алла-Виктория на критику. Но на этом девочка не остановилась и решила развить тему."В отличие от них, у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день", — написала дочь Киркорова.Самым резким стало ее высказывание о самой Алле Борисовне: "Мне неприятен этот человек".Два разных детстваДействительно ли так кардинально отличается воспитание детей в семьях Киркорова и Пугачевой? Судя по открытым источникам — да, подходы серьезно различаются.Алла-Виктория с братом Мартином учатся в элитной швейцарской школе в Дубае. Стоимость обучения каждого ребенка достигает шести миллионов рублей в год. При этом дети живут в обычном пансионе, делят комнаты с соседями, сами занимаются уборкой за небольшую плату от отца.Киркоров уверяет, что сознательно не балует наследников. Он хочет, чтобы они выросли самостоятельными и не зависели от родительских денег. "Пусть капризничает, пусть хулиганит. Лучше фурией быть в детстве, а потом стать прекрасной мужней женой", — говорит артист.Жизнь детей ПримадонныЛиза и Гарри Галкины живут совершенно по-другому. После переезда семьи из России дети сначала учились в израильской школе, теперь живут на Кипре. Образование они получают в основном дома под присмотром матери и нянь.Пугачева лично занимается музыкальным воспитанием двойняшек. Дети изучают вокал, сценическое мастерство, осваивают цирковые трюки. График у них действительно плотный — несколько часов в день посвящается творческим занятиям.Максим Галкин* часто отсутствует из-за гастролей, поэтому основная нагрузка по воспитанию ложится на 76-летнюю Аллу Борисовну. Семья ведет довольно закрытый образ жизни, редко появляясь на публике.Скандал набирает оборотыРезкие слова Аллы-Виктории моментально разлетелись по соцсетям и попали в СМИ. Поклонники разделились на два лагеря — одни поддерживают право девочки на собственное мнение, другие осуждают ее за неуважение к старшим."Тринадцатилетняя девочка позволяет себе такие высказывания о легенде эстрады — это просто неприлично", — возмущаются одни пользователи. "А что, если она говорит правду? Детей Пугачевой действительно нагружают по полной программе", — отвечают другие.Сама Алла Борисовна пока никак не отреагировала на выпад юной Киркоровой. Возможно, Примадонна просто не считает нужным отвечать на слова подростка.Яблочко от яблонькиФилипп Киркоров тоже хранит молчание по поводу скандала с участием дочери. Хотя артист всегда говорил, что разрешает Алле-Виктории многое и не собирается ее одергивать."Она сорвиголова. Пусть капризничает, пусть хулиганит. Обычно белая покорная мышка в детстве потом вырастает в фурию. Пусть лучше она будет фурией сейчас", — объяснял свою позицию поп-король.Похоже, воспитательная стратегия Киркорова дает свои плоды. Алла-Виктория действительно не боится высказывать свое мнение и давать отпор критикам — совсем как ее знаменитый отец. Похоже, новое поколение звездных детей готово открыто конфликтовать друг с другом. И социальные сети становятся их главным полем битвы.* внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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россия, дубай, кипр, алла пугачева, филипп киркоров