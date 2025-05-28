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Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР - РИА Новости, 28.05.2025
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15:44 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/shoygu-2019573834.html
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:44:00+03:00
2025-05-28T15:44:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР

Шойгу: контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в прошлом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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