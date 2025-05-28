https://ria.ru/20250528/shoygu-2019573834.html

Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР

Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР

Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:44:00+03:00

2025-05-28T15:44:00+03:00

2025-05-28T15:44:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире