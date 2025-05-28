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Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:44:00+03:00
2025-05-28T15:44:00+03:00
2025-05-28T15:44:00+03:00
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сергей шойгу
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
Шойгу: контактов между Россией и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в прошлом