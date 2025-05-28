https://ria.ru/20250528/sheremetevo-2019476897.html

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 28.05.2025

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

В "Шереметьево" предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью возможны задержки рейсов в течение дня, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:03:00+03:00

2025-05-28T08:03:00+03:00

2025-05-28T08:03:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В "Шереметьево" предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью возможны задержки рейсов в течение дня, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Возможны корректировки в расписании в связи с вводом временных ограничений в ночь на 28 мая 2025 года. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах МАУ аэропорт Шереметьево за прошедшую ночь принял ряд рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасной аэродром, также на запасной аэродром ушли часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Возможны задержки рейсов на вылет и прилёт в течение дня", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Опубликована также просьба к пассажирам - уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний. Отмечается, что в аэропорту Шереметьево усилена работа обслуживающего персонала и наземных служб. В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании Аэрофлот проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице). "Аэропорт Шереметьево и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов. Данные меры являются временными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и авиакомпаний. Будем информировать по мере поступления данных", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, безопасность