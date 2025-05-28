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В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 28.05.2025
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08:03 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/sheremetevo-2019476897.html
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 28.05.2025
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов
В "Шереметьево" предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью возможны задержки рейсов в течение дня, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:03:00+03:00
2025-05-28T08:03:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В "Шереметьево" предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью возможны задержки рейсов в течение дня, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Возможны корректировки в расписании в связи с вводом временных ограничений в ночь на 28 мая 2025 года. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах МАУ аэропорт Шереметьево за прошедшую ночь принял ряд рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасной аэродром, также на запасной аэродром ушли часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Возможны задержки рейсов на вылет и прилёт в течение дня", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Опубликована также просьба к пассажирам - уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний. Отмечается, что в аэропорту Шереметьево усилена работа обслуживающего персонала и наземных служб. В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании Аэрофлот проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице). "Аэропорт Шереметьево и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов. Данные меры являются временными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и авиакомпаний. Будем информировать по мере поступления данных", - добавляется в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, безопасность
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Безопасность
В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за ограничений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В "Шереметьево" предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью возможны задержки рейсов в течение дня, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
"Возможны корректировки в расписании в связи с вводом временных ограничений в ночь на 28 мая 2025 года. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах МАУ аэропорт Шереметьево за прошедшую ночь принял ряд рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасной аэродром, также на запасной аэродром ушли часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Возможны задержки рейсов на вылет и прилёт в течение дня", - говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов.
Опубликована также просьба к пассажирам - уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.
Отмечается, что в аэропорту Шереметьево усилена работа обслуживающего персонала и наземных служб. В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании Аэрофлот проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице).
"Аэропорт Шереметьево и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов. Данные меры являются временными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и авиакомпаний. Будем информировать по мере поступления данных", - добавляется в сообщении.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"
06:51
 
Шереметьево (аэропорт)АэрофлотБезопасность
 
 
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