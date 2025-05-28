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В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2025
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14:19 28.05.2025 (обновлено: 14:56 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/samolet-2019555876.html
В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2025
В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Петербурге, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:19:00+03:00
2025-05-28T14:56:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Западного управления СК на транспорте. "Днем 28 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге, на борту воздушного судна находились два члена экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - сообщает пресс-служба. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СК по факту аварийной посадки легкомоторного самолета проводится доследственная проверка, следователи проводят осмотр места происшествия.
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Легкомоторный самолет после аварийной посадки
Видео Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ленинградская область
В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет аварийно сел в Петербурге из-за отказа двигателя

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Западного управления СК на транспорте.
"Днем 28 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге, на борту воздушного судна находились два члена экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - сообщает пресс-служба.
Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СК по факту аварийной посадки легкомоторного самолета проводится доследственная проверка, следователи проводят осмотр места происшествия.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛенинградская область
 
 
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