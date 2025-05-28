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В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.05.2025

В Петербурге совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Петербурге, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:19:00+03:00

2025-05-28T14:19:00+03:00

2025-05-28T14:56:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Западного управления СК на транспорте. "Днем 28 мая легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге, на борту воздушного судна находились два члена экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина посадки - отказ двигателя", - сообщает пресс-служба. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СК по факту аварийной посадки легкомоторного самолета проводится доследственная проверка, следователи проводят осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, ленинградская область