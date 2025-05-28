https://ria.ru/20250528/rudenya-2019585823.html

Руденя провел расширенное заседание Совета главных врачей

Руденя провел расширенное заседание Совета главных врачей - РИА Новости, 28.05.2025

Руденя провел расширенное заседание Совета главных врачей

В областной клинической больнице в среду состоялось расширенное заседание Совета главных врачей при губернаторе Тверской области, которое было посвящено... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:18:00+03:00

2025-05-28T16:18:00+03:00

2025-05-28T16:18:00+03:00

тверская область

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В областной клинической больнице в среду состоялось расширенное заседание Совета главных врачей при губернаторе Тверской области, которое было посвящено приоритетным задачам развития системы здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Главные администраторы процессов в здравоохранении – это руководители наших больниц и поликлиник, подразделений медицинских учреждений. Сегодня особое значение имеет работа, которая ведется на местах. Все начинается с ответственного отношения главврачей к своему делу, включая создание комфортных условий, обеспечение работы дружественных пациентам учреждений. Мы должны слышать людей, понимать их заботы. Ваше доброе отношение к человеку – это самое дорогое", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что со своей стороны область готова продолжить содействие в развитии, ремонте и оснащении медицинских организаций оборудованием. Такая работа с 2019 года ведется по президентскому национальному проекту "Здравоохранение". По нацпроекту и региональным программам за прошедшие шесть лет в Тверской области выполнен ремонт и модернизация порядка 190 медицинских объектов, построено пять поликлиник и один медицинский центр, установлено более 120 ФАПов и врачебных амбулаторий. С 2025 года работа по развитию медицинского звена Верхневолжья ведется по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Также до 2030 года продлена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Приоритетным в сфере здравоохранения глава региона назвал повышение эффективности системы профилактики заболеваний, широкий охват населения диспансеризацией и профосмотрами. При этом в случае выявления заболеваний жители должны своевременно получать все необходимое лечение. Особое внимание должно уделяться укреплению здоровья детей. Открытие новой Детской областной клинической больницы выведет на качественно новый уровень работу всей педиатрической службы Верхневолжья. Отдельно глава региона остановился на вопросах оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции, подчеркнув, что люди, которые сегодня защищают страну, должны на высоком уровне проходить лечение и реабилитацию. Реабилитационное звено успешно развивается в областной клинической больнице. В прошлом году проведена модернизация специализированного отделения: сделан капитальный ремонт и поставлено 130 единиц оборудования. Среди важных направлений в здравоохранении Руденя также обозначил продолжение цифровизации отрасли и внедрения электронного документооборота, подготовку квалифицированных кадров.

https://ria.ru/20250527/rudenya-2019333892.html

https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018846064.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя