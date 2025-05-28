Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице Никарагуа
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в Манагуа
© Фото : Цезарь ПересРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
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МАНАГУА, 28 мая – РИА Новости. Новой остановкой международного турне выставки Стенина 2024 года на латиноамериканском континенте стала Манагуа. Работы лауреатов конкурса увидят в Никарагуа уже во второй раз. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 30 работ фоторепортеров из Индии, России, Италии, Сирии, Великобритании, Бангладеш и других стран смогут посетить все желающие на площадке Синематеки. В торжественной церемонии открытия приняли участие координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, директор Национальной синематеки Никарагуа Иданеа Кастильо, посол России в Никарагуа Михаил Леденев, вице-министр по делам молодежи Оскар Перес, президент Национального студенческого союза Лара Дуглас и координатор Сети молодых специалистов по вопросам коммуникации Эдвин Мадригаль.
Иданеа Кастильо, директор Национальной синематеки отметила, что "продвижение искусства и культуры Никарагуа и России – это большая честь и удовольствие для нашей площадки. То, как проводятся мероприятия свидетельствует не только о работе между нами, как партнерами, но и о дружеских узах, которые возникают естественным образом". Она также выразила надежду на то, что выставка будет пользоваться популярностью и назвала ее одной из лучших среди тех, что принимает у себя площадка.
Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также руководил открытием выставки, передал теплые пожелания от президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо и подчеркнул: "Очень рад, что мы открываем выставку Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, которая посвящена памяти фотографа, с нашими друзьями из агентства Sputnik и при поддержке Национальной Синематеки уже второй год подряд."
Посол России в Никарагуа Михаил Леденев поблагодарил никарагуанское правительство за постоянную поддержку, работу на благо страны и дружбы с Москвой, а также пригласил посетить выставку всех желающих.
© Фото : Цезарь ПересРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
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© Фото : Цезарь ПересРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
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© Фото : Цезарь ПересКоординатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо
Координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо
© Фото : Цезарь Перес
3 из 4
© Фото : Цезарь ПересРоуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
4 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
1 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
2 из 4
Координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо
© Фото : Цезарь Перес
3 из 4
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина в столице Никарагуа
© Фото : Цезарь Перес
4 из 4
На следующей неделе экспозиция будет выставлена на площадке Национального университета имени Касимиро Сотело Монтенегро в Манагуа.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
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