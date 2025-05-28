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Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице Никарагуа

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице Никарагуа - РИА Новости, 28.05.2025

Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице Никарагуа

Новой остановкой международного турне выставки Стенина 2024 года на латиноамериканском континенте стала Манагуа. Работы лауреатов конкурса увидят в Никарагуа... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:15:00+03:00

2025-05-28T11:15:00+03:00

2025-05-28T11:15:00+03:00

новости агентства

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

россия

манагуа (город)

никарагуа

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МАНАГУА, 28 мая – РИА Новости. Новой остановкой международного турне выставки Стенина 2024 года на латиноамериканском континенте стала Манагуа. Работы лауреатов конкурса увидят в Никарагуа уже во второй раз. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 30 работ фоторепортеров из Индии, России, Италии, Сирии, Великобритании, Бангладеш и других стран смогут посетить все желающие на площадке Синематеки. В торжественной церемонии открытия приняли участие координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, директор Национальной синематеки Никарагуа Иданеа Кастильо, посол России в Никарагуа Михаил Леденев, вице-министр по делам молодежи Оскар Перес, президент Национального студенческого союза Лара Дуглас и координатор Сети молодых специалистов по вопросам коммуникации Эдвин Мадригаль.Иданеа Кастильо, директор Национальной синематеки отметила, что "продвижение искусства и культуры Никарагуа и России – это большая честь и удовольствие для нашей площадки. То, как проводятся мероприятия свидетельствует не только о работе между нами, как партнерами, но и о дружеских узах, которые возникают естественным образом". Она также выразила надежду на то, что выставка будет пользоваться популярностью и назвала ее одной из лучших среди тех, что принимает у себя площадка.Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также руководил открытием выставки, передал теплые пожелания от президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо и подчеркнул: "Очень рад, что мы открываем выставку Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, которая посвящена памяти фотографа, с нашими друзьями из агентства Sputnik и при поддержке Национальной Синематеки уже второй год подряд."Посол России в Никарагуа Михаил Леденев поблагодарил никарагуанское правительство за постоянную поддержку, работу на благо страны и дружбы с Москвой, а также пригласил посетить выставку всех желающих.На следующей неделе экспозиция будет выставлена на площадке Национального университета имени Касимиро Сотело Монтенегро в Манагуа.Роуд-шоу конкурса 2024 года уже приняли у себя Китай, Танзания, Сербия, ДР Конго, ОАЭ, ЮАР, Индия и ИранО КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).

https://ria.ru/20250526/shos-2019056422.html

https://ria.ru/20250422/memorandum-2012790346.html

россия

манагуа (город)

никарагуа

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, манагуа (город), никарагуа