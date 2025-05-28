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"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rossiya-2019472731.html
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России - РИА Новости, 28.05.2025
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
Надежды на то, что Россия развалится из-за санкций не оправдались, поэтому нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:55:00+03:00
2025-05-28T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр меркурис
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Надежды на то, что Россия развалится из-за санкций не оправдались, поэтому нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций &lt;…&gt; Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США", — сказал он.Аналитик отметил, что такие переговоры в полной мере смогут обеспечить устранение коренных причин конфликта на Украине."Или же мы можем ударяться в крайности и обсуждать поставку ракет Taurus, вводить новые санкции, рисковать раз за разом, но исход будет один и тот же — полное поражение Украины, и это будет еще хуже для Запада, чем сейчас", — заключил Меркурис.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
https://ria.ru/20250527/ssha-2019450225.html
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в мире, россия, украина, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Меркурис
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России

Аналитик Меркурис: на Украине наступил кризис, очевидный с 2022 года

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Надежды на то, что Россия развалится из-за санкций не оправдались, поэтому нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций <…> Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США", — сказал он.
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Аналитик отметил, что такие переговоры в полной мере смогут обеспечить устранение коренных причин конфликта на Украине.
"Или же мы можем ударяться в крайности и обсуждать поставку ракет Taurus, вводить новые санкции, рисковать раз за разом, но исход будет один и тот же — полное поражение Украины, и это будет еще хуже для Запада, чем сейчас", — заключил Меркурис.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр Меркурис
 
 
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