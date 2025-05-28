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"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России - РИА Новости, 28.05.2025
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
Надежды на то, что Россия развалится из-за санкций не оправдались, поэтому нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:55:00+03:00
2025-05-28T06:55:00+03:00
2025-05-28T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Надежды на то, что Россия развалится из-за санкций не оправдались, поэтому нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций <…> Наступил момент, когда надо начать серьезные переговоры, и явно не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и США", — сказал он.Аналитик отметил, что такие переговоры в полной мере смогут обеспечить устранение коренных причин конфликта на Украине."Или же мы можем ударяться в крайности и обсуждать поставку ракет Taurus, вводить новые санкции, рисковать раз за разом, но исход будет один и тот же — полное поражение Украины, и это будет еще хуже для Запада, чем сейчас", — заключил Меркурис.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
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в мире, россия, украина, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Меркурис
"Она развалится": в Британии признали, что ошиблись насчет России
Аналитик Меркурис: на Украине наступил кризис, очевидный с 2022 года