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Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:46:00+03:00
2025-05-28T10:46:00+03:00
2025-05-28T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Она, кстати, значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии, и непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html
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Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
Лавров: РФ с тревогой наблюдает за наращиванием контингентов НАТО вдоль границы