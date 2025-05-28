https://ria.ru/20250528/rossija-2019503626.html

Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу

Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу

Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:46:00+03:00

2025-05-28T10:46:00+03:00

2025-05-28T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Она, кстати, значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии, и непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html

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