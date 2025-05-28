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Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу - РИА Новости, 28.05.2025
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10:46 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rossija-2019503626.html
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:46:00+03:00
2025-05-28T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Она, кстати, значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии, и непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html
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здоровье - общество, россия, москва, швеция, сергей лавров, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Швеция, Сергей Лавров, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу

Лавров: РФ с тревогой наблюдает за наращиванием контингентов НАТО вдоль границы

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва с тревогой наблюдает за наращиванием натовских контингентов вдоль линии соприкосновения с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Она, кстати, значительно удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии, и непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе", - сказал Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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