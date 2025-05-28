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ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 28.05.2025 (обновлено: 08:52 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pvo-2019477811.html
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь
В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:17:00+03:00
2025-05-28T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", — написал он.Сегодня ВСУ предприняли попытку масштабной атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности до 07:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. При этом, как отметили накануне в Минобороны, боевики ВСУ бьют по гражданским объектам. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Подмосковье
Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", — написал он.
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В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. При этом, как отметили накануне в Минобороны, боевики ВСУ бьют по гражданским объектам. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.
В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВооруженные силы Украины
 
 
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