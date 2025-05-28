https://ria.ru/20250528/pvo-2019477811.html

ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь

ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила 42 беспилотника в Подмосковье за ночь

В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:17:00+03:00

2025-05-28T08:17:00+03:00

2025-05-28T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Московской области за ночь сбили 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно", — написал он.Сегодня ВСУ предприняли попытку масштабной атаки БПЛА на Москву. Для обеспечения безопасности до 07:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. При этом, как отметили накануне в Минобороны, боевики ВСУ бьют по гражданским объектам. В ведомстве отметили, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, вооруженные силы украины