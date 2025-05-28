https://ria.ru/20250528/pvo-2019455672.html
Силы ПВО сбили еще два украинских БПЛА, направлявшихся в Москву
Силы ПВО сбили еще два украинских БПЛА, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО сбили еще два украинских БПЛА, направлявшихся в Москву
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:57:00+03:00
2025-05-28T00:57:00+03:00
2025-05-28T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку шести БПЛА, летевших на столицу."ПВО Минобороны сбило ещё два БПЛА, летевших на Москву", - написал он.Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще два украинских БПЛА, направлявшихся в Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще два украинских БПЛА, направлявшихся в Москву