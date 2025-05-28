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ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 28.05.2025 (обновлено: 09:13 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pvo--2019482858.html
ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь
ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь
ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:06:00+03:00
2025-05-28T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Силами подразделений ПВО Минобороны России в ходе последней атаки, с 20.00 часов мск 27 мая до 08.00 часов мск 28 мая, было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА.
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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь

Средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Силами подразделений ПВО Минобороны России в ходе последней атаки, с 20.00 часов мск 27 мая до 08.00 часов мск 28 мая, было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасностьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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