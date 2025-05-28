https://ria.ru/20250528/pvo--2019482858.html

ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь

ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила 25 украинских БПЛА над Тульской областью за ночь

ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:06:00+03:00

2025-05-28T09:06:00+03:00

2025-05-28T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Силами подразделений ПВО Минобороны России в ходе последней атаки, с 20.00 часов мск 27 мая до 08.00 часов мск 28 мая, было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)