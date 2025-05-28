https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html
Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске
Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске - РИА Новости, 28.05.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске
Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:20:00+03:00
2025-05-28T17:20:00+03:00
2025-05-28T17:31:00+03:00
происшествия
солнечногорск
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек."По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
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РИА Новости
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Крупный пожар на рынке в Солнечногорске
Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек
2025-05-28T17:20
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происшествия, солнечногорск
Происшествия, Солнечногорск
Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске
Причиной пожара в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем