https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html

Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске

Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске - РИА Новости, 28.05.2025

Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске

Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:31:00+03:00

происшествия

солнечногорск

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек."По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

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солнечногорск

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Крупный пожар на рынке в Солнечногорске Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек 2025-05-28T17:20 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, солнечногорск