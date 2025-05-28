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В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов

В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов - РИА Новости, 28.05.2025

В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов

Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:27:00+03:00

2025-05-28T16:27:00+03:00

2025-05-28T16:57:00+03:00

происшествия

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калуга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области."Горит магазин стройматериалов. Площадь пожара пока затрудняюсь сказать, но площадь здания 800 квадратных метров", - сказал собеседник.Он отметил, что в здании и магазин, и склад. Пожарные пытаются потушить пожар и отстоять маленькие магазинчики, пристроенные к зданию, отметил собеседник."Сегодня в 15.01 для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в здании на ул. Глаголева города Калуги был направлен пожарный поезд МЖД", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Уточняется, что в составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя."Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет", - уточнили в МЖД.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019572013.html

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калужская область

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происшествия, россия, калужская область, калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)