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В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов - РИА Новости, 28.05.2025
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16:27 28.05.2025 (обновлено: 16:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pozhar--2019588420.html
В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов
В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов - РИА Новости, 28.05.2025
В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов
Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:27:00+03:00
2025-05-28T16:57:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
калуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области."Горит магазин стройматериалов. Площадь пожара пока затрудняюсь сказать, но площадь здания 800 квадратных метров", - сказал собеседник.Он отметил, что в здании и магазин, и склад. Пожарные пытаются потушить пожар и отстоять маленькие магазинчики, пристроенные к зданию, отметил собеседник."Сегодня в 15.01 для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в здании на ул. Глаголева города Калуги был направлен пожарный поезд МЖД", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Уточняется, что в составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя."Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет", - уточнили в МЖД.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019572013.html
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происшествия, россия, калужская область, калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Калужская область, Калуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов

МЧС: в Калуге вспыхнул пожар в магазине стройматериалов

© МЧС России/TelegramПожар в магазине стройматериалов в Калуге. 28 мая 2025
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге. 28 мая 2025
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области.
"Горит магазин стройматериалов. Площадь пожара пока затрудняюсь сказать, но площадь здания 800 квадратных метров", - сказал собеседник.
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Он отметил, что в здании и магазин, и склад. Пожарные пытаются потушить пожар и отстоять маленькие магазинчики, пристроенные к зданию, отметил собеседник.
"Сегодня в 15.01 для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в здании на ул. Глаголева города Калуги был направлен пожарный поезд МЖД", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Уточняется, что в составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.
"Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет", - уточнили в МЖД.
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ПроисшествияРоссияКалужская областьКалугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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