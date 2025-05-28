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Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин

Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025

Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:15:00+03:00

2025-05-28T00:15:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов. "Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды. И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнёрами", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем пограничника Поздравление Путина с Днем пограничника 2025-05-28T00:15 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, видео