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Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:15:00+03:00
2025-05-28T00:15:00+03:00
2025-05-28T00:15:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов. "Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды. И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнёрами", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Поздравление Путина с Днем пограничника
Поздравление Путина с Днем пограничника
2025-05-28T00:15
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РИА Новости
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безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов.
2025-05-28T00:15
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PT2M25S
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
Путин: российские пограничники будут добиваться достойных результатов