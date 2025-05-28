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Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
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00:15 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pogranichniki-2019452263.html
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:15:00+03:00
2025-05-28T00:15:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов. "Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды. И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнёрами", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
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Поздравление Путина с Днем пограничника
Поздравление Путина с Днем пограничника
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безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов.
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Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе, заявил Путин

Путин: российские пограничники будут добиваться достойных результатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе и пресекать вылазки диверсантов и террористов.
"Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды. И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнёрами", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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