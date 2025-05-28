https://ria.ru/20250528/pogoda-2019477929.html

Москвичам пообещали июльскую погоду в среду

Москвичам пообещали июльскую погоду в среду - РИА Новости, 28.05.2025

Москвичам пообещали июльскую погоду в среду

Июльская погода до плюс 28 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:18:00+03:00

2025-05-28T08:18:00+03:00

2025-05-28T08:18:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

день победы

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Июльская погода до плюс 28 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня июльское лето продолжится. Благодаря влиянию северо-западного "крыла" антициклона москвичей и жителей области ждёт солнечная и сухая погода. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, в порывах - до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Индекс ультрафиолетового излучения высокий, ожидаются слабые магнитные бури.

https://ria.ru/20250527/pogoda-2019235929.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, день победы