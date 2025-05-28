https://ria.ru/20250528/podrostki-2019522103.html

Власти помогут семьям подростков, погибших в Байкальске

Власти помогут семьям подростков, погибших в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

Власти помогут семьям подростков, погибших в Байкальске

Семьям, дети которых погибли и пострадали во время нападения в Байкальске, будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, как материальная, так и моральная,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:58:00+03:00

2025-05-28T11:58:00+03:00

2025-05-28T11:58:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

байкальск

иркутск

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Семьям, дети которых погибли и пострадали во время нападения в Байкальске, будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, как материальная, так и моральная, сообщил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский. "Семьям погибших и пострадавших город окажет всестороннюю помощь, как материальную, так и моральную. Организуем панихиду, все сделаем, что необходимо, чтобы поддержать людей", - сказал Темгеневский. Он отметил, что в городе люди объединились, нет таких, кто не сопереживал бы случившемуся, все стремятся помочь пострадавшим. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019520685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, байкальск, иркутск, убийство подростков в байкальске