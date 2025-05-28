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Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск - РИА Новости, 28.05.2025
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08:23 28.05.2025 (обновлено: 09:52 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/podrostki-2019478343.html
Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск
Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск - РИА Новости, 28.05.2025
Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск
Подростков, которые были госпитализированы в Байкальске после нападения на них сверстника с ножом, переведут в больницу в Иркутске, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:23:00+03:00
2025-05-28T09:52:00+03:00
байкальск
иркутск
происшествия
убийство подростков в байкальске
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подростков, которые были госпитализированы в Байкальске после нападения на них сверстника с ножом, переведут в больницу в Иркутске, сообщила уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Один из пострадавших подростков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, состояние троих не вызывает у медиков опасения. Возбуждено уголовное дело об убийстве."Принято решение о переводе пострадавших подростков из больницы г. Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения", - написала Афанасьева в Telegram-канале.Она отметила, что подросток, которого прооперировали, находится в стабильном состоянии, его можно транспортировать.
https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html
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байкальск, иркутск, происшествия, убийство подростков в байкальске, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Байкальск, Иркутск, Происшествия, Убийство подростков в Байкальске, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск

Подростков, госпитализированных после нападения в Байкальске, привезут в Иркутск

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подростков, которые были госпитализированы в Байкальске после нападения на них сверстника с ножом, переведут в больницу в Иркутске, сообщила уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Один из пострадавших подростков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, состояние троих не вызывает у медиков опасения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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"Принято решение о переводе пострадавших подростков из больницы г. Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения", - написала Афанасьева в Telegram-канале.
Она отметила, что подросток, которого прооперировали, находится в стабильном состоянии, его можно транспортировать.
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БайкальскИркутскПроисшествияУбийство подростков в БайкальскеИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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