https://ria.ru/20250528/podrostki-2019478343.html

Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск

Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск - РИА Новости, 28.05.2025

Подростков, госпитализированных после нападения, переведут в Иркутск

Подростков, которые были госпитализированы в Байкальске после нападения на них сверстника с ножом, переведут в больницу в Иркутске, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:23:00+03:00

2025-05-28T08:23:00+03:00

2025-05-28T09:52:00+03:00

байкальск

иркутск

происшествия

убийство подростков в байкальске

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019486543_5:28:1164:680_1920x0_80_0_0_1f518e916df3f27d18247f1fd3c83c33.jpg

ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подростков, которые были госпитализированы в Байкальске после нападения на них сверстника с ножом, переведут в больницу в Иркутске, сообщила уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Один из пострадавших подростков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, состояние троих не вызывает у медиков опасения. Возбуждено уголовное дело об убийстве."Принято решение о переводе пострадавших подростков из больницы г. Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения", - написала Афанасьева в Telegram-канале.Она отметила, что подросток, которого прооперировали, находится в стабильном состоянии, его можно транспортировать.

https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html

https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html

байкальск

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкальск, иркутск, происшествия, убийство подростков в байкальске, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)