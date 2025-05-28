https://ria.ru/20250528/podderzhka-2019593619.html

Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики

Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики - РИА Новости, 28.05.2025

Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики

Важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как инвестирование в образование или налоговые стимулы, сообщила старший... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:53:00+03:00

2025-05-28T16:53:00+03:00

2025-05-28T16:53:00+03:00

вера подгузова

россия

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как инвестирование в образование или налоговые стимулы, сообщила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Креативный подход: новые сектора для инвестиций в СКФО" в рамках Кавказского инвестиционного форума. По ее мнению, уникальный подход к производству российской продукции позволит повысить ее востребованность и поддержать покупательский интерес, и для этого необходимо стимулировать производителей вкладывать креативную составляющую в создаваемые товары и оказываемые услуги. "Креативная экономика создает новшества – это могут быть идеи, продукты культуры, искусства и дизайна. А инновационная экономика в свою очередь фокусируется на новых продуктах, новых решениях. Главное отличие в том, что креативность рождает идеи, а инновации превращают их в реальный бизнес", ― приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой. Она добавила, что должна быть синергия инновационного и креативного подходов к решениям, а также учет маркетинга ― изначально при создании продукта нужно понимать аудиторию и позиционирование на рынке. И важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как, например, инвестирование в образование, налоговые стимулы, активная работа с регионами в межотраслевых кластерах, а также интеграция элементов искусства, дизайна, инновационных технологий в стратегии маркетинга и развития промышленных компаний. На сессии также выступили заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, заместитель директора фонда "Росконгресс", председатель совета фонда "Инносоциум" Елена Маринина, первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович и другие. Участники обсудили, что банки, бизнес и государство могут сыграть ключевую роль в формировании экосистемы, где креативные индустрии, такие как архитектура, дизайн, мода, музыка, кино и другие, — это не только идеи, но и элементы устойчивой экономики будущего.

https://ria.ru/20250526/podguzova-2019192543.html

https://ria.ru/20250526/psb-2019111099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вера подгузова, россия, поддержка бизнеса