Рейтинг@Mail.ru
Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/podderzhka-2019593619.html
Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики
Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики - РИА Новости, 28.05.2025
Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики
Важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как инвестирование в образование или налоговые стимулы, сообщила старший... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:53:00+03:00
2025-05-28T16:53:00+03:00
вера подгузова
россия
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019592926_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_27f40b31b6035b2a8b233b207a63e786.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как инвестирование в образование или налоговые стимулы, сообщила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Креативный подход: новые сектора для инвестиций в СКФО" в рамках Кавказского инвестиционного форума. По ее мнению, уникальный подход к производству российской продукции позволит повысить ее востребованность и поддержать покупательский интерес, и для этого необходимо стимулировать производителей вкладывать креативную составляющую в создаваемые товары и оказываемые услуги. "Креативная экономика создает новшества – это могут быть идеи, продукты культуры, искусства и дизайна. А инновационная экономика в свою очередь фокусируется на новых продуктах, новых решениях. Главное отличие в том, что креативность рождает идеи, а инновации превращают их в реальный бизнес", ― приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой. Она добавила, что должна быть синергия инновационного и креативного подходов к решениям, а также учет маркетинга ― изначально при создании продукта нужно понимать аудиторию и позиционирование на рынке. И важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как, например, инвестирование в образование, налоговые стимулы, активная работа с регионами в межотраслевых кластерах, а также интеграция элементов искусства, дизайна, инновационных технологий в стратегии маркетинга и развития промышленных компаний. На сессии также выступили заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, заместитель директора фонда "Росконгресс", председатель совета фонда "Инносоциум" Елена Маринина, первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович и другие. Участники обсудили, что банки, бизнес и государство могут сыграть ключевую роль в формировании экосистемы, где креативные индустрии, такие как архитектура, дизайн, мода, музыка, кино и другие, — это не только идеи, но и элементы устойчивой экономики будущего.
https://ria.ru/20250526/podguzova-2019192543.html
https://ria.ru/20250526/psb-2019111099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019592926_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a249c6e4138dc7564b0787190db9a2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вера подгузова, россия, поддержка бизнеса
Вера Подгузова, Россия, Поддержка бизнеса
Подгузова назвала меры поддержки креативной экономики

Подгузова: налоговые стимулы помогут поддержать креативную экономику

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как инвестирование в образование или налоговые стимулы, сообщила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Креативный подход: новые сектора для инвестиций в СКФО" в рамках Кавказского инвестиционного форума.
По ее мнению, уникальный подход к производству российской продукции позволит повысить ее востребованность и поддержать покупательский интерес, и для этого необходимо стимулировать производителей вкладывать креативную составляющую в создаваемые товары и оказываемые услуги.
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова и глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Подгузова поучаствовала в открытии Музея вышитой карты России в Чебоксарах
26 мая, 19:17
"Креативная экономика создает новшества – это могут быть идеи, продукты культуры, искусства и дизайна. А инновационная экономика в свою очередь фокусируется на новых продуктах, новых решениях. Главное отличие в том, что креативность рождает идеи, а инновации превращают их в реальный бизнес", ― приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.
Она добавила, что должна быть синергия инновационного и креативного подходов к решениям, а также учет маркетинга ― изначально при создании продукта нужно понимать аудиторию и позиционирование на рынке. И важно найти финансовые и нефинансовые меры поддержки креативной экономики, такие как, например, инвестирование в образование, налоговые стимулы, активная работа с регионами в межотраслевых кластерах, а также интеграция элементов искусства, дизайна, инновационных технологий в стратегии маркетинга и развития промышленных компаний.
На сессии также выступили заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, заместитель директора фонда "Росконгресс", председатель совета фонда "Инносоциум" Елена Маринина, первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович и другие.
Участники обсудили, что банки, бизнес и государство могут сыграть ключевую роль в формировании экосистемы, где креативные индустрии, такие как архитектура, дизайн, мода, музыка, кино и другие, — это не только идеи, но и элементы устойчивой экономики будущего.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Более 1 тысячи человек стали клиентами ПСБ в Кураховском округе ДНР
26 мая, 14:42
 
Вера ПодгузоваРоссияПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала