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Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц
Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:51:00+03:00
2025-05-28T14:51:00+03:00
2025-05-28T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Мы продолжим нашу военную поддержку, и мы будем расширять ее", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, кит келлог
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Кит Келлог
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц
Мерц: Германия продолжит и усилит военную поддержку Украины