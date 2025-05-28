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Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
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14:51 28.05.2025 (обновлено: 15:41 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/podderzhka-2019562217.html
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц
Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:51:00+03:00
2025-05-28T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Мы продолжим нашу военную поддержку, и мы будем расширять ее", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250527/germaniya-2019446578.html
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, кит келлог
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Кит Келлог
Германия усилит военную поддержку Украины, заявил Мерц

Мерц: Германия продолжит и усилит военную поддержку Украины

© Getty Images / Sean GallupКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия продолжит поддерживать Киев в военном отношении, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы продолжим нашу военную поддержку, и мы будем расширять ее", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии
27 мая, 22:30
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Хочет войны": на Западе сделали резкое заявление о Германии
27 мая, 15:37
 
В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийКит Келлог
 
 
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