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Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:47 28.05.2025 (обновлено: 10:16 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве
Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:47:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир Путин."Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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общество, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, форум по международной безопасности в москве — 2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве

Путин назвал празднование 80-летия Победы символом объединения вокруг её идеалов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир Путин.
"Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
9 мая, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФорум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
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