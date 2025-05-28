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Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве
Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:47:00+03:00
2025-05-28T09:47:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир Путин."Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, форум по международной безопасности в москве — 2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве
Путин назвал празднование 80-летия Победы символом объединения вокруг её идеалов