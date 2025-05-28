https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html

Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве

Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 28.05.2025

Путин рассказал о значении празднования 80-летия Победы в Москве

Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:47:00+03:00

2025-05-28T09:47:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, сообщил в видеообращении президент России Владимир Путин."Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал глава государства в своем своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, форум по международной безопасности в москве — 2025