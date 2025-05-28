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Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине
Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине
Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:53:00+03:00
2025-05-28T12:53:00+03:00
2025-05-28T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250528/reshenie-2019532503.html
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дмитрий песков, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине
Песков: работа над российским проектом меморандума по Украине завершается