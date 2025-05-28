https://ria.ru/20250528/peskov-2019533845.html

Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине

Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Песков рассказал о работе над российским проектом меморандума по Украине

Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:53:00+03:00

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2025-05-28T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250528/reshenie-2019532503.html

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дмитрий песков, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025