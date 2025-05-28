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Россия и Украина вырабатывают перечень условий для перемирия, заявил Песков

Россия и Украина вырабатывают перечень условий для перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025

Россия и Украина вырабатывают перечень условий для перемирия, заявил Песков

Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:07:00+03:00

2025-05-28T14:07:00+03:00

2025-05-28T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы же не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире