https://ria.ru/20250528/peregovory-2019536553.html

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине - РИА Новости, 28.05.2025

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:00:00+03:00

2025-05-28T13:00:00+03:00

2025-05-28T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости:Переговоры по УкраинеСегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html

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