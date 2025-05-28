В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости:
- Скоро станут известны проекты меморандумов обеих сторон, после чего зайдет речь о следующем раунде переговоров.
- Работа над российским проектом меморандума находится в завершающей стадии.
- Москва готовится к следующему раунду переговоров с Киевом.
- ️Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме.
- ️Место следующего раунда переговоров пока не выбрано, оно должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры.
- ️Есть много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми России нельзя жертвовать, исходя из своих национальных интересов.
- ️Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается.
- Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, позиция Москвы неизменна, но такая встреча должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций.
- ️Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России.
- Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления Москвы устранить первопричины конфликта.
- Президент США Дональд Трамп и Вашингтон хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна за посреднические усилия.
- Москва продолжит контакты со Штатами.
- ️К сообщениям СМИ по урегулированию на Украине нужно относиться аккуратно, так как большая часть является фейками.
Переговоры по Украине
Сегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.