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В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 28.05.2025 (обновлено: 13:18 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peregovory-2019536553.html
В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине
В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине
Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:00:00+03:00
2025-05-28T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости:Переговоры по УкраинеСегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Скоро станут известны проекты меморандумов по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости:
  • Скоро станут известны проекты меморандумов обеих сторон, после чего зайдет речь о следующем раунде переговоров.
  • Работа над российским проектом меморандума находится в завершающей стадии.
  • Москва готовится к следующему раунду переговоров с Киевом.
  • Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме.
  • Место следующего раунда переговоров пока не выбрано, оно должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры.
  • Есть много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми России нельзя жертвовать, исходя из своих национальных интересов.
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  • Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, позиция Москвы неизменна, но такая встреча должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций.
  • Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России.
  • Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления Москвы устранить первопричины конфликта.
  • Президент США Дональд Трамп и Вашингтон хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна за посреднические усилия.
  • Москва продолжит контакты со Штатами.
  • К сообщениям СМИ по урегулированию на Украине нужно относиться аккуратно, так как большая часть является фейками.
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Переговоры по Украине

Сегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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