https://ria.ru/20250528/peregovory-2019532839.html

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах

Владимир Зеленский после атаки украинских дронов по гражданским объектам в России заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе, его слова приводит... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:51:00+03:00

2025-05-28T12:51:00+03:00

2025-05-28T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский после атаки украинских дронов по гражданским объектам в России заговорил о мирных переговорах в любом формате и составе, его слова приводит агентство УНИАН"Снова подчеркиваем — в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", — сказал он.В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. Только за прошедшую ночь силы ПВО сбили 296 дронов ВСУ.Как уточнил накануне посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в результате атак ВСУ по гражданским объектам на территории России за неделю погибли девять мирных жителей, еще 117 пострадали. В Минобороны накануне отмечали, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.В свою очередь, российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.Переговоры по УкраинеСегодня глава МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.

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https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, в мире