https://ria.ru/20250528/pensionery-2019461208.html

Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно - РИА Новости, 28.05.2025

Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:50:00+03:00

2025-05-28T02:50:00+03:00

2025-05-28T03:38:00+03:00

общество

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алексей говырин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств", — сказал он.По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования."Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода", — отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки. "Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку", — добавил собеседник агентства. Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия