https://ria.ru/20250528/pensionery-2019461208.html
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно - РИА Новости, 28.05.2025
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно
Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:50:00+03:00
2025-05-28T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств", — сказал он.По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования."Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода", — отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки. "Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку", — добавил собеседник агентства. Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html
https://ria.ru/20250526/iyun-1866411376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно
Говырин: пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно из-за длинных выходных
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России
будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств", — сказал он.
По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.
«
"Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода", — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.
"Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку", — добавил собеседник агентства.
Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.