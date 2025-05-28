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Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно - РИА Новости, 28.05.2025
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02:50 28.05.2025 (обновлено: 03:38 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pensionery-2019461208.html
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно - РИА Новости, 28.05.2025
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно
Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:50:00+03:00
2025-05-28T03:38:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств", — сказал он.По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.&quot;Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода&quot;, — отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки. "Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку", — добавил собеседник агентства. Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html
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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Говырин: пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно из-за длинных выходных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая РИА Новости. Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств", — сказал он.
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По словам Говырина, в таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.
«

"Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода", — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.
"Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку", — добавил собеседник агентства.
Депутат порекомендовал гражданам, при необходимости, уточнить конкретные даты получения средств через свои обслуживающие организации: отделения банков, почты или отделения СФР.
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