https://ria.ru/20250528/parkovka--2019565302.html

Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку

Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку - РИА Новости, 28.05.2025

Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку

Более 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья воспользовались возможностью оформления разрешения на бесплатную парковку через интернет. Для повышения удобства... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:05:00+03:00

2025-05-28T15:05:00+03:00

2025-05-28T15:05:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/92/1551769281_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7048e8df4f5f03db8ad12326eff2c619.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Более 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья воспользовались возможностью оформления разрешения на бесплатную парковку через интернет. Для повышения удобства пользования сервисом была внедрена система искусственного интеллекта, автоматически проверяющая загруженные документы и выявляющая возможные ошибки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство транспорта Московской области.В настоящее время многодетные семьи имеют право воспользоваться бесплатной парковкой на 13 специализированных стоянках региона, напомнили в ведомстве."Чтобы минимизировать число отказов,для удобства заявителей были включены подсказки – это помогло снизить ошибки при подаче документов в два раза. А в начале прошлой недели, 19 мая, подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло совсем исключить отказы из-за некорректной загрузки документов", – объяснили представители регионального Минтранса.Использование нейросетей позволило значительно сократить количество отказов, связанных с некорректной подачей документов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)