https://ria.ru/20250528/parkovka--2019565302.html
Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку
Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку - РИА Новости, 28.05.2025
Многодетным семьям МО упростили онлайн-подачу заявок на льготную парковку
Более 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья воспользовались возможностью оформления разрешения на бесплатную парковку через интернет. Для повышения удобства... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:05:00+03:00
2025-05-28T15:05:00+03:00
2025-05-28T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Более 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья воспользовались возможностью оформления разрешения на бесплатную парковку через интернет. Для повышения удобства пользования сервисом была внедрена система искусственного интеллекта, автоматически проверяющая загруженные документы и выявляющая возможные ошибки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство транспорта Московской области.В настоящее время многодетные семьи имеют право воспользоваться бесплатной парковкой на 13 специализированных стоянках региона, напомнили в ведомстве."Чтобы минимизировать число отказов,для удобства заявителей были включены подсказки – это помогло снизить ошибки при подаче документов в два раза. А в начале прошлой недели, 19 мая, подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло совсем исключить отказы из-за некорректной загрузки документов", – объяснили представители регионального Минтранса.Использование нейросетей позволило значительно сократить количество отказов, связанных с некорректной подачей документов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости.
Более 1,7 тысячи многодетных семей Подмосковья воспользовались возможностью оформления разрешения на бесплатную парковку через интернет. Для повышения удобства пользования сервисом была внедрена система искусственного интеллекта, автоматически проверяющая загруженные документы и выявляющая возможные ошибки. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство транспорта Московской области.
В настоящее время многодетные семьи имеют право воспользоваться бесплатной парковкой на 13 специализированных стоянках региона, напомнили в ведомстве.
"Чтобы минимизировать число отказов,для удобства заявителей были включены подсказки – это помогло снизить ошибки при подаче документов в два раза. А в начале прошлой недели, 19 мая, подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло совсем исключить отказы из-за некорректной загрузки документов", – объяснили представители регионального Минтранса.
Использование нейросетей позволило значительно сократить количество отказов, связанных с некорректной подачей документов.