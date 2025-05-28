https://ria.ru/20250528/otravlenie-2019538277.html

Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности

Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности - РИА Новости, 28.05.2025

Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности

Задержанный за попытку отравления животных в зоопарке ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, говорится в судебных материалах, с... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:07:00+03:00

2025-05-28T13:07:00+03:00

2025-05-28T13:07:00+03:00

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный за попытку отравления животных в зоопарке ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, в 2019 году ему назначили штраф в тысячу рублей за неуплату административного штрафа. В 2024 году ему также назначили штраф на неуплату административного штрафа, уже в 4 тысячи рублей. В 2025 году он пытался обжаловать данный штраф, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html

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2025

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московский зоопарк