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Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности - РИА Новости, 28.05.2025
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13:07 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/otravlenie-2019538277.html
Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности
Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности - РИА Новости, 28.05.2025
Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности
Задержанный за попытку отравления животных в зоопарке ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, говорится в судебных материалах, с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:07:00+03:00
2025-05-28T13:07:00+03:00
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный за попытку отравления животных в зоопарке ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, в 2019 году ему назначили штраф в тысячу рублей за неуплату административного штрафа. В 2024 году ему также назначили штраф на неуплату административного штрафа, уже в 4 тысячи рублей. В 2025 году он пытался обжаловать данный штраф, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.
https://ria.ru/20250528/zoopark-2019526754.html
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московский зоопарк
Московский зоопарк
Отравителя из Московского зоопарка ранее привлекали к ответственности

Обвиняемому в отравлении в зоопарке ранее назначали административные штрафы

© Фото : Светлана Акулова/TelegramПосетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда
Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный за попытку отравления животных в зоопарке ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, в 2019 году ему назначили штраф в тысячу рублей за неуплату административного штрафа. В 2024 году ему также назначили штраф на неуплату административного штрафа, уже в 4 тысячи рублей. В 2025 году он пытался обжаловать данный штраф, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.
Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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