https://ria.ru/20250528/omskaya-2019479631.html

Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области

Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области - РИА Новости, 28.05.2025

Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:37:00+03:00

2025-05-28T08:37:00+03:00

2025-05-28T09:06:00+03:00

омская область

экономика

омская область

казахстан

китай

виталий хоценко

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ОМСК, 28 - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Омская область активно развивает торговые отношения с партнерами из 96 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными являются Казахстан, Китай, Турция, Киргизия и Беларусь. Экспортный совет начал свою работу в 2025 в обновленном составе. В него вошли представители бизнеса, профильных ведомств и экспертного сообщества. Заседания Экспортного совета будут проводиться на регулярной основе. "Ключевым вопросом повестки стало представление нового цикла национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта поставлена задача к 2030 году обеспечить прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети от уровня 2023 года. Виталий Хоценко подчеркнул, что этот ориентир определен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и является стратегически важным для укрепления экономического суверенитета страны", - сказано в сообщении. Омская область ведет активную работу в четырех федеральных проекта: "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Промышленный экспорт" и "Создание зарубежной инфраструктуры". Это позволит ускорить и упростить переход на обновленные механизмы поддержки экспортеров. На заседании также подвели итоги Стратегической сессии PRO ВЭД 2.0. По ее итогам определены ключевые направления развития внешнеэкономической деятельности региона.

https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, омская область, казахстан, китай, виталий хоценко