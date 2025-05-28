Рейтинг@Mail.ru
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
08:37 28.05.2025 (обновлено: 09:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/omskaya-2019479631.html
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области - РИА Новости, 28.05.2025
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:37:00+03:00
2025-05-28T09:06:00+03:00
омская область
экономика
омская область
казахстан
китай
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019482473_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_2661dca608597454022d290006bffda1.jpg
ОМСК, 28 - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Омская область активно развивает торговые отношения с партнерами из 96 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными являются Казахстан, Китай, Турция, Киргизия и Беларусь. Экспортный совет начал свою работу в 2025 в обновленном составе. В него вошли представители бизнеса, профильных ведомств и экспертного сообщества. Заседания Экспортного совета будут проводиться на регулярной основе. "Ключевым вопросом повестки стало представление нового цикла национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта поставлена задача к 2030 году обеспечить прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети от уровня 2023 года. Виталий Хоценко подчеркнул, что этот ориентир определен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и является стратегически важным для укрепления экономического суверенитета страны", - сказано в сообщении. Омская область ведет активную работу в четырех федеральных проекта: "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Промышленный экспорт" и "Создание зарубежной инфраструктуры". Это позволит ускорить и упростить переход на обновленные механизмы поддержки экспортеров. На заседании также подвели итоги Стратегической сессии PRO ВЭД 2.0. По ее итогам определены ключевые направления развития внешнеэкономической деятельности региона.
https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html
омская область
казахстан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019482473_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6a9bc9922512c7a04f52627c63fc0ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, омская область, казахстан, китай, виталий хоценко
Омская область , Экономика, Омская область, Казахстан, Китай, Виталий Хоценко
Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области

Губернатор Омской области Хоценко провел заседание экспортного совета

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 28 - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.
Омская область активно развивает торговые отношения с партнерами из 96 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными являются Казахстан, Китай, Турция, Киргизия и Беларусь. Экспортный совет начал свою работу в 2025 в обновленном составе. В него вошли представители бизнеса, профильных ведомств и экспертного сообщества. Заседания Экспортного совета будут проводиться на регулярной основе.
"Ключевым вопросом повестки стало представление нового цикла национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта поставлена задача к 2030 году обеспечить прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети от уровня 2023 года. Виталий Хоценко подчеркнул, что этот ориентир определен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и является стратегически важным для укрепления экономического суверенитета страны", - сказано в сообщении.
Омская область ведет активную работу в четырех федеральных проекта: "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Промышленный экспорт" и "Создание зарубежной инфраструктуры". Это позволит ускорить и упростить переход на обновленные механизмы поддержки экспортеров.
На заседании также подвели итоги Стратегической сессии PRO ВЭД 2.0. По ее итогам определены ключевые направления развития внешнеэкономической деятельности региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО Транснефть Николаем Токаревым - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе
16 декабря 2024, 15:48
 
Омская областьЭкономикаОмская областьКазахстанКитайВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала