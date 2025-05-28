Хоценко провел заседание, посвященное экспортному совету Омской области
Губернатор Омской области Хоценко провел заседание экспортного совета
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проводит заседание Экспортного совета
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ОМСК, 28 - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Экспортного совета, посвященное приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.
Омская область активно развивает торговые отношения с партнерами из 96 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными являются Казахстан, Китай, Турция, Киргизия и Беларусь. Экспортный совет начал свою работу в 2025 в обновленном составе. В него вошли представители бизнеса, профильных ведомств и экспертного сообщества. Заседания Экспортного совета будут проводиться на регулярной основе.
"Ключевым вопросом повестки стало представление нового цикла национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта поставлена задача к 2030 году обеспечить прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети от уровня 2023 года. Виталий Хоценко подчеркнул, что этот ориентир определен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и является стратегически важным для укрепления экономического суверенитета страны", - сказано в сообщении.
Омская область ведет активную работу в четырех федеральных проекта: "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Промышленный экспорт" и "Создание зарубежной инфраструктуры". Это позволит ускорить и упростить переход на обновленные механизмы поддержки экспортеров.
На заседании также подвели итоги Стратегической сессии PRO ВЭД 2.0. По ее итогам определены ключевые направления развития внешнеэкономической деятельности региона.
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