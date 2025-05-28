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Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 28.05.2025
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11:21 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/obvinenie-2019512934.html
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 28.05.2025
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве
Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он отправлен под домашний РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:21:00+03:00
2025-05-28T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод Черноморского флота заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Отмечается, что контроль за исполнением контракта был возложен на Флори. Как рассказали в СК, с сентября по ноябрь 2023 года Флори и сотрудники фирмы путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования похитили из бюджета более четырех миллионов рублей, которые распределили между собой. "В ходе допроса Флори дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении Флори судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве

Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн руб на ГОЗ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа, он отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительный завод Черноморского флота заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Отмечается, что контроль за исполнением контракта был возложен на Флори.
Как рассказали в СК, с сентября по ноябрь 2023 года Флори и сотрудники фирмы путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования похитили из бюджета более четырех миллионов рублей, которые распределили между собой.
"В ходе допроса Флори дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении Флори судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавляется в сообщении.
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