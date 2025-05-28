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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.05.2025
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:59:00+03:00
2025-05-28T11:59:00+03:00
2025-05-28T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в результате прилёта снаряда загорелась кровля частного дома. Повреждены четыре транспортных средства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель