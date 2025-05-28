https://ria.ru/20250528/obstrel-2019522353.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.05.2025

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:59:00+03:00

2025-05-28T11:59:00+03:00

2025-05-28T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019524257_314:76:1227:590_1920x0_80_0_0_410c3a27d7aec3d8755fc34133e1f2da.jpg

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в результате прилёта снаряда загорелась кровля частного дома. Повреждены четыре транспортных средства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков