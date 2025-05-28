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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 28.05.2025 (обновлено: 12:12 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/obstrel-2019522353.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.05.2025
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:59:00+03:00
2025-05-28T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в результате прилёта снаряда загорелась кровля частного дома. Повреждены четыре транспортных средства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
По словам губернатора, в результате прилёта снаряда загорелась кровля частного дома. Повреждены четыре транспортных средства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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