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Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков - РИА Новости, 28.05.2025
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
10:36 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/oblast-2019498968.html
Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков
Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков - РИА Новости, 28.05.2025
Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков
Челябинская область направит почти 1 миллиард рублей в 2025 году на благоустройство 148 объектов в городах и районах региона в рамках реализации федерального... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:36:00+03:00
2025-05-28T10:36:00+03:00
челябинская область
челябинск
красноармейский район
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Челябинская область направит почти 1 миллиард рублей в 2025 году на благоустройство 148 объектов в городах и районах региона в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил глава региона Алексей Текслер. "В активную стадию вступает реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Средства в размере 960 миллионов рублей распределены на все 43 городских и муниципальных округа. Запланировали благоустроить 148 объектов… Будем стараться завершить благоустройство до 1 сентября, чтобы наши жители, так сказать, успели итогами этих работ в полной мере насладиться", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Пресс-служба уточняет, что 3 объекта уже благоустроены, 127 – в активной стадии работ. "Требую ускорить эти процессы", - отметил губернатор. Кроме того, по данным пресс-службы, до 12 июня 2025 года продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На текущий момент в нем приняли участие 444 тысячи человек, однако в Челябинске активность пока ниже ожидаемой, а лидерами по вовлеченности стали Чебаркульский, Кыштымский и Красноармейский округа. Челябинская область также участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на который до 1 июня будут направлены 9 проектов, поясняет пресс-служба. Заместитель губернатора области Андрей Фалейчик отметил, что участие в конкурсе – это возможность привлечь дополнительные федеральные средства, которые помогут создать комфортные общественные пространства, стимулировать экономическое развитие муниципалитетов, усилить туристическую привлекательность региона. "Проекты, одобренные комиссией, будут поданы на федеральный уровень после доработки с учетом рекомендаций экспертов. Мы тесно сотрудничаем с авторами, чтобы обеспечить высокое качество представленных материалов", - цитирует пресс-служба слова Фалейчика. По словам директора автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций по вопросам городской среды" Анны Дюковой, участие в конкурсе – это стратегическая инвестиция в идентичность городов. "Мы убеждены, что создание качественной, узнаваемой среды, отражающей уникальное историческое и культурное наследие каждого города, становится мощным драйвером для привлечения инвестиций, развития туризма и повышения вовлеченности горожан в жизнь своего сообщества. Речь идет не просто о благоустройстве, а о создании мест, где отражается любовь к своей малой родине", - цитирует пресс-служба слова Дюковой. В свою очередь глава Красноармейского района Сергей Сергеев отметил, что в районе благодаря неравнодушию местных жителей за несколько лет удалось реализовать проекты в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "В поселке Дубровка дети весело играют на современных детских площадках. В селе Бродокалмак жители отдают дань уважения героям, посетив обновленный Обелиск павшим воинам. В селе Сугояк люди чествуют Героя Советского Союза Василия Казанцева, прогуливаясь по обновленному скверу. А в селе Миасское семьи наслаждаются новой набережной, проводя время вместе", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250516/teksler-2017427571.html
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челябинск, красноармейский район, алексей текслер
Челябинская область, Челябинск, Красноармейский район, Алексей Текслер
Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков

Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство 148 объектов

© Фото : Алексей Текслер/TelegramОбластное совещание при губернаторе Челябинской области
Областное совещание при губернаторе Челябинской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Алексей Текслер/Telegram
Областное совещание при губернаторе Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Челябинская область направит почти 1 миллиард рублей в 2025 году на благоустройство 148 объектов в городах и районах региона в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил глава региона Алексей Текслер.
"В активную стадию вступает реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Средства в размере 960 миллионов рублей распределены на все 43 городских и муниципальных округа. Запланировали благоустроить 148 объектов… Будем стараться завершить благоустройство до 1 сентября, чтобы наши жители, так сказать, успели итогами этих работ в полной мере насладиться", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
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Пресс-служба уточняет, что 3 объекта уже благоустроены, 127 – в активной стадии работ. "Требую ускорить эти процессы", - отметил губернатор.
Кроме того, по данным пресс-службы, до 12 июня 2025 года продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На текущий момент в нем приняли участие 444 тысячи человек, однако в Челябинске активность пока ниже ожидаемой, а лидерами по вовлеченности стали Чебаркульский, Кыштымский и Красноармейский округа.
Челябинская область также участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на который до 1 июня будут направлены 9 проектов, поясняет пресс-служба. Заместитель губернатора области Андрей Фалейчик отметил, что участие в конкурсе – это возможность привлечь дополнительные федеральные средства, которые помогут создать комфортные общественные пространства, стимулировать экономическое развитие муниципалитетов, усилить туристическую привлекательность региона. "Проекты, одобренные комиссией, будут поданы на федеральный уровень после доработки с учетом рекомендаций экспертов. Мы тесно сотрудничаем с авторами, чтобы обеспечить высокое качество представленных материалов", - цитирует пресс-служба слова Фалейчика.
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По словам директора автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций по вопросам городской среды" Анны Дюковой, участие в конкурсе – это стратегическая инвестиция в идентичность городов. "Мы убеждены, что создание качественной, узнаваемой среды, отражающей уникальное историческое и культурное наследие каждого города, становится мощным драйвером для привлечения инвестиций, развития туризма и повышения вовлеченности горожан в жизнь своего сообщества. Речь идет не просто о благоустройстве, а о создании мест, где отражается любовь к своей малой родине", - цитирует пресс-служба слова Дюковой.
В свою очередь глава Красноармейского района Сергей Сергеев отметил, что в районе благодаря неравнодушию местных жителей за несколько лет удалось реализовать проекты в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "В поселке Дубровка дети весело играют на современных детских площадках. В селе Бродокалмак жители отдают дань уважения героям, посетив обновленный Обелиск павшим воинам. В селе Сугояк люди чествуют Героя Советского Союза Василия Казанцева, прогуливаясь по обновленному скверу. А в селе Миасское семьи наслаждаются новой набережной, проводя время вместе", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
 
Челябинская областьЧелябинскКрасноармейский районАлексей Текслер
 
 
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