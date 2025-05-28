https://ria.ru/20250528/oblast-2019498968.html

Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков

Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков - РИА Новости, 28.05.2025

Челябинская область направит почти 1 млрд рублей на благоустройство парков

Челябинская область направит почти 1 миллиард рублей в 2025 году на благоустройство 148 объектов в городах и районах региона в рамках реализации федерального... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:36:00+03:00

2025-05-28T10:36:00+03:00

2025-05-28T10:36:00+03:00

челябинская область

челябинск

красноармейский район

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019499979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3af9c17109ee4a80131edcf355ffc03.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Челябинская область направит почти 1 миллиард рублей в 2025 году на благоустройство 148 объектов в городах и районах региона в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил глава региона Алексей Текслер. "В активную стадию вступает реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Средства в размере 960 миллионов рублей распределены на все 43 городских и муниципальных округа. Запланировали благоустроить 148 объектов… Будем стараться завершить благоустройство до 1 сентября, чтобы наши жители, так сказать, успели итогами этих работ в полной мере насладиться", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Пресс-служба уточняет, что 3 объекта уже благоустроены, 127 – в активной стадии работ. "Требую ускорить эти процессы", - отметил губернатор. Кроме того, по данным пресс-службы, до 12 июня 2025 года продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На текущий момент в нем приняли участие 444 тысячи человек, однако в Челябинске активность пока ниже ожидаемой, а лидерами по вовлеченности стали Чебаркульский, Кыштымский и Красноармейский округа. Челябинская область также участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на который до 1 июня будут направлены 9 проектов, поясняет пресс-служба. Заместитель губернатора области Андрей Фалейчик отметил, что участие в конкурсе – это возможность привлечь дополнительные федеральные средства, которые помогут создать комфортные общественные пространства, стимулировать экономическое развитие муниципалитетов, усилить туристическую привлекательность региона. "Проекты, одобренные комиссией, будут поданы на федеральный уровень после доработки с учетом рекомендаций экспертов. Мы тесно сотрудничаем с авторами, чтобы обеспечить высокое качество представленных материалов", - цитирует пресс-служба слова Фалейчика. По словам директора автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций по вопросам городской среды" Анны Дюковой, участие в конкурсе – это стратегическая инвестиция в идентичность городов. "Мы убеждены, что создание качественной, узнаваемой среды, отражающей уникальное историческое и культурное наследие каждого города, становится мощным драйвером для привлечения инвестиций, развития туризма и повышения вовлеченности горожан в жизнь своего сообщества. Речь идет не просто о благоустройстве, а о создании мест, где отражается любовь к своей малой родине", - цитирует пресс-служба слова Дюковой. В свою очередь глава Красноармейского района Сергей Сергеев отметил, что в районе благодаря неравнодушию местных жителей за несколько лет удалось реализовать проекты в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "В поселке Дубровка дети весело играют на современных детских площадках. В селе Бродокалмак жители отдают дань уважения героям, посетив обновленный Обелиск павшим воинам. В селе Сугояк люди чествуют Героя Советского Союза Василия Казанцева, прогуливаясь по обновленному скверу. А в селе Миасское семьи наслаждаются новой набережной, проводя время вместе", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250516/teksler-2017427571.html

https://ria.ru/20250513/teksler-2016673036.html

челябинск

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, красноармейский район, алексей текслер