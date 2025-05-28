Почти государство. О чем рассказали могилы загадочной культуры
© Фото : Олег РадюшРасчистка кувшина в погребении 12 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новые данные о высокоразвитой черняховской культуре, народы которой почти образовали государство на территории Восточной Европы в IV–V веках н.э., получили специалисты ИА РАН. Ученые проанализировали археологические находки из могильника Дальний у хутора Выдрин в Большесолдатском районе Курской области в верховье реки Суджа, где захоронена свита высокопоставленного варвара, и выяснили, что в эпоху Великого переселения народов отношения между племенами разного происхождения были куда сложнее, чем считалось ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе ИА РАН.
Загадка "несостоявшейся народности"
Черняховская культура существовала на территории современных Молдавии, России, Румынии и Украины в III–IV веках. Ее носители "растворились" после падения Римской империи в других народах – скифах, вандалах, готах, аланах и ранних славянах. Происхождение этой культуры европейские ученые исследуют уже более века. Сейчас специалисты считают, что черняховцы в III–IV вв. вытеснили раннеславянские культуры с исторических территорий и на территории южнорусской лесостепи от Прикарпатья до Днепра создали протогосударственное образование, которое, однако, потерпело крах.
Бытовавшая в середине ХХ века теория о том, что черняховцы принадлежали к раннеславянским культурам, в настоящее время не находит доказательств. Не подтверждается и гипотеза об исключительно германском происхождении этой загадочной археологической культуры, "котел которой расплескался в эпоху Великого переселения народов (IV–V вв. н. э.)".
© Фото : Олег РадюшПамятники черняховской культуры на территории России
© Фото : Олег Радюш
Памятники черняховской культуры на территории России
"Миграция части черняховцев на север в лесную зону фиксируется по археологическим данным, где выявлена так называемая Льговско-Фатежская группа памятников конца IV — начала V вв. Один из вождей эпохи переселения народов, родившийся между Волгой и Доном и живший на севере Италии, был найден в погребении в Горной Словакии, но он не имел отношения к черняховской культуре. Это пример транскультурных миграций этого времени", — объяснил научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.
Оседлые торговцы, умелые земледельцы и ремесленники
Достоверно про черняховскую культуру известно лишь одно, они создавали большие постоянные поселения с высокотехнологичными для той эпохи ремесленными центрами. Эта археологическая культура, к примеру, использовала в производстве посуды гончарный круг, как и древние римляне, и технология работы с ним после исчезновения поселений появилась вновь на территории славянского Поднепровья только спустя несколько веков, рассказал Олег Радюш.
Кроме того, черняховцы использовали плужное земледелие и были искусными ювелирами, добавил специалист. На это указывают находки более чем на двухстах археологических памятниках на территории России, и нескольких тысяч в Молдавии, Румынии, на Украине, открытые в XIX, XX, XXI веках. Но точных ответов на вопросы о том, кем были загадочные черняховцы по происхождению и в ком сейчас есть их наследие, так и не было найдено.
© Фото : Олег РадюшСъемка с квадрокоптера в погребении 12 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
Съемка с квадрокоптера в погребении 12 могильника Дальний
Согласно обнаруженным в погребениях предметам, черняховцы активно торговали с Римской империей в III–IV веках во время наибольшего расширения ее территории за всю историю позднеантичного Рима. Свидетельством таких контактов стал, например, высококачественный стеклянный кубок и импортные украшения, найденные в погребениях вероятных членов свиты высокопоставленного варвара, отметил Радюш.
Призрачные могильники
Одной из сложностей работы историков по исследованию черняховской культуры является поиск новых ее следов. В отличие от других культур, могильники черняховцев не помечались ни насыпями, ни курганами, которые можно было бы обнаружить невооруженным взглядом. Поиск захоронений в настоящее время ведется с использованием радарного и магнитного метода в регионах, где могли оставаться следы черняховцев. Для обнаружения могильника Выдрин дальний специалистам Института археологии РАН (ИА РАН) потребовалось 11 лет, а первое захоронение было открыто в 2019 году – спустя 13 лет после начала поисков, рассказал специалист.
Проведение антропологических исследований, а также анализа генетического материала черняховцев затруднительно из-за особенностей погребальных обрядов, свойственных культуре: одним из них была кремация, вторым — ингумация, расположение тела в могиле и часто на довольно большой глубине 1,5–2 м, хотя известны и могилы глубиной 3,5 м.
© Фото : Ирина Решетова (ИА РАН)/Анна Рассказова (ИАЭ РАН)Реконструкция внешности представителей черняховской археологической культуры
© Фото : Ирина Решетова (ИА РАН)/Анна Рассказова (ИАЭ РАН)
Реконструкция внешности представителей черняховской археологической культуры
"Однако, если вдруг человек умер не так, как должен был: от болезни, насильственно или даже просто не вовремя, черняховцы вскрывали его могилу и выносили или переворачивали всю утварь, оружие и иногда даже останки. Такая традиция, возможно, была связана с поверьями о том, что если не упокоить опасного соплеменника, например, ведьму или колуна, "как полагается" (вбив ему осиновый кола в сердце или залив водой его могилу), то он будет возвращаться в мир живых и причинять вред", — пояснил специалист.
На археологическом памятнике Выдрин дальний также было обнаружено погребение, где из останков остались лишь череп и рука, а также следы кремаций. Совпадение погребальных обрядов, вид утвари и оружия, которые были найдены в других захоронениях, позволяют точно отнести могильник к черняховской культуре.
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Часть атрибутов, обнаруженных в захоронениях в ходе работ в 2019–2021 годах, позволяют установить, что некоторые погребенные там черняховцы обладали высоким статусом и благосостоянием. На то же указывает и факт, что в километре от памятника обнаружены останки одного из черняховских князей. Золотые и серебряные предметы из этого богатейшего захоронения в настоящее время представлены в основной экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля, добавил ученый.
Гигант, колдунья и культ меча
Из 20 обнаруженных погребений на археологическом памятнике Выдрин дальний в пяти были останки мужчин, в восьми — женщин. Одна из женских могил расположена поодаль и разительно отличается от остальных позой тела и сопровождающей его атрибутикой.
"При этой на женщине мы обнаружили магические артефакты — множество местных и импортных украшений, а также прикрепленные на пояс специальные подвески, в том числе клык медведя и морскую раковину", — рассказал Радюш.
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В одной из мужских могил, техника построения которого указывала на высокий статус погребенного, специалисты обнаружили настоящего гиганта.
"Это был мощный человек с очень толстыми и крепкими костями, широкой грудной клеткой и большой головой. Судя по обилию гончарных изделий в захоронении, он пользовался большим уважением, вероятно, был боевым командиром при правителе. На это же указывают и предметы вооружения, которые черняховцы клали к покойнику в исключительных случаях", — добавил исследователь.
© Фото : Олег РадюшВещи из княжеского погребения в Большом Каменце (Оружейная палата Московского Кремля)
Вещи из княжеского погребения в Большом Каменце (Оружейная палата Московского Кремля)
© Фото : Олег Радюш
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© Фото : Олег РадюшКувшины из погребений 12 и 19 могильника Дальний
Кувшины из погребений 12 и 19 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
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© Фото : Олег РадюшПосуда из погребения 1 могильника Дальний
Посуда из погребения 1 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
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Вещи из княжеского погребения в Большом Каменце (Оружейная палата Московского Кремля)
© Фото : Олег Радюш
1 из 3
Кувшины из погребений 12 и 19 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
2 из 3
Посуда из погребения 1 могильника Дальний
© Фото : Олег Радюш
3 из 3
Большая выборка останков черняховцев разного пола и возраста позволила специалистам ИА РАН с коллегами из Института этнологии и антропологии им Н.Н. Миклухо-Маклая РАН провести реконструкцию внешнего вида представителей культуры. Согласно предварительным результатам, некоторые женщины были голубоглазые и светлокожие. Специалисты проводят геномный анализ для установления места черняховцев в генеалогическом древе народов.
Но так называемый клинок с вырезами — ритуальное оружие, сделанное из длинного меча из дамаскированной стали, и характерные признаки всадника, прослеженные антропологами, указали, что похороненный на могильнике Дальний вождь, скорее всего, имел связь с кочевой культурой.
В настоящее время предварительные выводы о происхождении черняховцев специалисты хотят подтвердить естественно-научными методами в ходе междисциплинарных исследований. Согласно оценкам ученых, в ходе полевых работ им удалось исследовать лишь шестую часть площади археологического памятника, работы на котором сейчас приостановлены в связи с событиями вокруг Суджи. Увеличение выборки антропологического материала и артефактов позволит специалистам надежно и точно установить, кто такие черняховцы и как они исчезли.