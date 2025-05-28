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Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики
Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики - РИА Новости, 28.05.2025
Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики
Борьба с неоколониальными проявлениями остается одним из приоритетов внешней политики РФ, сообщил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:06:00+03:00
2025-05-28T11:06:00+03:00
2025-05-28T11:06:00+03:00
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Борьба с неоколониальными проявлениями остается одним из приоритетов внешней политики РФ, сообщил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Борьба с неоколониальными проявлениями по сей день является приоритетом российской внешней политики", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Важнейшей составляющей этой борьбы, по его словам, является укрепление и развитие многосторонних интеграционных форматов, взаимодействие внутри которых построено на принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства в дела друг друга.
https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики
Нарышкин: борьба с неоколониализмом остается приоритетом внешней политики РФ