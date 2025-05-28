https://ria.ru/20250528/naryshkin-2019508406.html

Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики

Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики - РИА Новости, 28.05.2025

Нарышкин назвал один из приоритетов российской внешней политики

Борьба с неоколониальными проявлениями остается одним из приоритетов внешней политики РФ, сообщил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:06:00+03:00

2025-05-28T11:06:00+03:00

2025-05-28T11:06:00+03:00

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Борьба с неоколониальными проявлениями остается одним из приоритетов внешней политики РФ, сообщил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Борьба с неоколониальными проявлениями по сей день является приоритетом российской внешней политики", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Важнейшей составляющей этой борьбы, по его словам, является укрепление и развитие многосторонних интеграционных форматов, взаимодействие внутри которых построено на принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства в дела друг друга.

https://ria.ru/20250408/mali-2009935298.html

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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025