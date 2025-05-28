Рейтинг@Mail.ru
Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 28.05.2025 (обновлено: 07:41 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019474964.html
Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников
Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников - РИА Новости, 28.05.2025
Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников
Воевавший на стороне ВСУ бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников еще в самом начале СВО. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:36:00+03:00
2025-05-28T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
наемники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников еще в самом начале СВО. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего подданного Королевства Бельгии Жака Мартина. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит в отношении него уголовное дело о наемничестве. Согласно подсчётам РИА Новости, коллаж с фотографиями "братьев и сестёр по оружию" Мартина, выложенный им на личной странице в соцсетях, содержит более 100 изображений воевавших за ВСУ наемников. Пост датирован ноябрем 2022 года. Большинство погибших - наемники из Грузии. Также среди них несколько граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019261550.html
https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, наемники
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Наемники
Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников

Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников еще в самом начале СВО.
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего подданного Королевства Бельгии Жака Мартина. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит в отношении него уголовное дело о наемничестве.
Британский наемник Том Филлипс - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника
Вчера, 09:19
Согласно подсчётам РИА Новости, коллаж с фотографиями "братьев и сестёр по оружию" Мартина, выложенный им на личной странице в соцсетях, содержит более 100 изображений воевавших за ВСУ наемников. Пост датирован ноябрем 2022 года.
Большинство погибших - наемники из Грузии. Также среди них несколько граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Боец рассказал о наемнике, ликвидированном при взятии Константинополя в ДНР
25 мая, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНаемники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала