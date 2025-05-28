Воевавший за ВСУ бельгиец сообщил о гибели на Украине более ста наемников
Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников еще в самом начале СВО.
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего подданного Королевства Бельгии Жака Мартина. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит в отношении него уголовное дело о наемничестве.
Согласно подсчётам РИА Новости, коллаж с фотографиями "братьев и сестёр по оружию" Мартина, выложенный им на личной странице в соцсетях, содержит более 100 изображений воевавших за ВСУ наемников. Пост датирован ноябрем 2022 года.
Большинство погибших - наемники из Грузии. Также среди них несколько граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.