https://ria.ru/20250528/mostransavto-2019530411.html

Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам

Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам - РИА Новости, 28.05.2025

Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам

С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили около 99 миллионов поездок, что составляет... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:39:00+03:00

2025-05-28T12:39:00+03:00

2025-05-28T12:39:00+03:00

новости подмосковья

мострансавто

королев

московская область (подмосковье)

балашиха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/30/1524083019_0:17:1197:690_1920x0_80_0_0_86216fac6ce325d04936df2e8f2890af.png

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили около 99 миллионов поездок, что составляет 87% от общего пассажиропотока компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. По данным пресс-службы, по сравнению с прошлым годом количество операций по соцкартам выросло на 6%. Жители и гости региона могут воспользоваться социальными билетами на различных городских, пригородных и междугородних маршрутах организации. Почти за 6 месяцев самым популярным маршрутом у жителей и гостей Подмосковья стал МАП №11 в Балашихе. Там зарегистрировано больше 23,5 миллиона поездок. На втором месте — МАП №10 в Королеве с показателем в более 21,5 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров маршруты МАП №12 в Ногинске. В этом филиале пассажиры воспользовались социальными картами свыше 21,2 миллиона раз. В автобусах предприятия пассажиры могут оплатить поездку картами "Стрелка" и "Тройка", а также банковскими картами. "Мострансавто" обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тысяч автобусов.

https://ria.ru/20250521/troyka-2018304992.html

https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018049032.html

королев

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мострансавто, королев, московская область (подмосковье), балашиха