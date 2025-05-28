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Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам - РИА Новости, 28.05.2025
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Новости Подмосковья
 
12:39 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/mostransavto-2019530411.html
Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам
Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам - РИА Новости, 28.05.2025
Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам
С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили около 99 миллионов поездок, что составляет... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:39:00+03:00
2025-05-28T12:39:00+03:00
новости подмосковья
мострансавто
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили около 99 миллионов поездок, что составляет 87% от общего пассажиропотока компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. По данным пресс-службы, по сравнению с прошлым годом количество операций по соцкартам выросло на 6%. Жители и гости региона могут воспользоваться социальными билетами на различных городских, пригородных и междугородних маршрутах организации. Почти за 6 месяцев самым популярным маршрутом у жителей и гостей Подмосковья стал МАП №11 в Балашихе. Там зарегистрировано больше 23,5 миллиона поездок. На втором месте — МАП №10 в Королеве с показателем в более 21,5 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров маршруты МАП №12 в Ногинске. В этом филиале пассажиры воспользовались социальными картами свыше 21,2 миллиона раз. В автобусах предприятия пассажиры могут оплатить поездку картами "Стрелка" и "Тройка", а также банковскими картами. "Мострансавто" обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20250521/troyka-2018304992.html
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мострансавто, королев, московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Мострансавто, Королев, Московская область (Подмосковье), Балашиха
Пассажиры "Мострансавто" совершили около 99 миллионов поездок по соцкартам

Пассажиры "Мострансавто" совершили порядка 99 млн поездок по соцкартам с января

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили около 99 миллионов поездок, что составляет 87% от общего пассажиропотока компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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По данным пресс-службы, по сравнению с прошлым годом количество операций по соцкартам выросло на 6%. Жители и гости региона могут воспользоваться социальными билетами на различных городских, пригородных и междугородних маршрутах организации.
Почти за 6 месяцев самым популярным маршрутом у жителей и гостей Подмосковья стал МАП №11 в Балашихе. Там зарегистрировано больше 23,5 миллиона поездок. На втором месте — МАП №10 в Королеве с показателем в более 21,5 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров маршруты МАП №12 в Ногинске. В этом филиале пассажиры воспользовались социальными картами свыше 21,2 миллиона раз.
В автобусах предприятия пассажиры могут оплатить поездку картами "Стрелка" и "Тройка", а также банковскими картами. "Мострансавто" обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тысяч автобусов.
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Новости ПодмосковьяМострансавтоКоролевМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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