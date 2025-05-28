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В Москве провели капитальный ремонт причала "Парк Фили" - РИА Новости, 09.06.2025
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13:29 28.05.2025 (обновлено: 15:21 09.06.2025)
https://ria.ru/20250528/moskva-2021810352.html
В Москве провели капитальный ремонт причала "Парк Фили"
В Москве провели капитальный ремонт причала "Парк Фили" - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве провели капитальный ремонт причала "Парк Фили"
Капитальный ремонт причала Парк "Фили" завершился в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-28T13:29:00+03:00
2025-06-09T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Капитальный ремонт причала Парк "Фили" завершился в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Завершился капитальный ремонт причала "Парк Фили"... Он находится на правом берегу Москвы-реки на Филевской набережной. Причал построили в 1974 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе работ демонтировали бетонные плиты мощения площадки и песчано-гравийную смесь, сняли отбойные устройства и ограждение, восстановили бетонное покрытие на причальных стенках и расчистили швы. "Во время второго этапа уложили новые железобетонные плиты в основание причала и облицевали его гранитом, заменили отбойные устройства, перила причала и лестничных сходов, обновили деформационные марки - металлические знаки наблюдательной геодезической сети, которые устанавливают в верхнем строении сооружения. Они нужны для мониторинга деформаций причала и его своевременного ремонта", - подчеркивается в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве провели капитальный ремонт причала "Парк Фили"

Капитальный ремонт причала "Парк Фили" завершился в Москве

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПричал Парк "Фили" после капитального ремонта
Причал Парк Фили после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Причал Парк "Фили" после капитального ремонта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Капитальный ремонт причала Парк "Фили" завершился в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершился капитальный ремонт причала "Парк Фили"... Он находится на правом берегу Москвы-реки на Филевской набережной. Причал построили в 1974 году, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе работ демонтировали бетонные плиты мощения площадки и песчано-гравийную смесь, сняли отбойные устройства и ограждение, восстановили бетонное покрытие на причальных стенках и расчистили швы.
"Во время второго этапа уложили новые железобетонные плиты в основание причала и облицевали его гранитом, заменили отбойные устройства, перила причала и лестничных сходов, обновили деформационные марки - металлические знаки наблюдательной геодезической сети, которые устанавливают в верхнем строении сооружения. Они нужны для мониторинга деформаций причала и его своевременного ремонта", - подчеркивается в сообщении.
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