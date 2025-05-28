https://ria.ru/20250528/moskva-2021810191.html

В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году

В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году

Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025

2025-05-28T08:47:00+03:00

2025-05-28T08:47:00+03:00

2025-06-09T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году. Кроме того, проверим 13 плотин и пять водовыпусков", - говорится в сообщении. Отмечается, что водолазы уже приступили к регламентным работам по обследованию городских водных объектов и расположенных на них инженерных сооружений. Специалисты проверяют состояние дна, плотин и водовыпусков для беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время интенсивных осадков и поддержания санитарного состояния водных объектов. "Особое внимание уделяется бытовому и природному мусору, который может снизить пропускную способность водосточной системы: удаляются бревна, ветки, песчано-илистые отложения и бытовой мусор, принесенный потоками воды. Обследование проводится как на глубине, так и возле берега", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что водолазы оснащены всем необходимым: снаряжением для дыхания и связи, гидрокостюмами разных видов, грузами и подвесными страховочными системами. В ГУП "Мосводосток" работают 33 водолаза. Они распределяются на бригады по четыре человека: двое заняты в воде, один обеспечивает страховку и еще один поддерживает связь. "Зимой этого года водолазы очистили шлюзовую камеру Сыромятнического гидроузла, удалив 400 кубометров иловых отложений и мусора на глубине более пяти метров. В период минимального уровня воды специалисты обследовали крупные водосточные коллекторы, в которых протекают подземные реки, провели ремонт плотины на реке Яузе и заменили шандоры на прудах-отстойниках реки Нищенки", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250524/spasateli-2019138470.html

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