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В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году - РИА Новости, 09.06.2025
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08:47 28.05.2025 (обновлено: 15:20 09.06.2025)
https://ria.ru/20250528/moskva-2021810191.html
В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году
В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году
Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-28T08:47:00+03:00
2025-06-09T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году. Кроме того, проверим 13 плотин и пять водовыпусков", - говорится в сообщении. Отмечается, что водолазы уже приступили к регламентным работам по обследованию городских водных объектов и расположенных на них инженерных сооружений. Специалисты проверяют состояние дна, плотин и водовыпусков для беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время интенсивных осадков и поддержания санитарного состояния водных объектов. "Особое внимание уделяется бытовому и природному мусору, который может снизить пропускную способность водосточной системы: удаляются бревна, ветки, песчано-илистые отложения и бытовой мусор, принесенный потоками воды. Обследование проводится как на глубине, так и возле берега", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что водолазы оснащены всем необходимым: снаряжением для дыхания и связи, гидрокостюмами разных видов, грузами и подвесными страховочными системами. В ГУП "Мосводосток" работают 33 водолаза. Они распределяются на бригады по четыре человека: двое заняты в воде, один обеспечивает страховку и еще один поддерживает связь. "Зимой этого года водолазы очистили шлюзовую камеру Сыромятнического гидроузла, удалив 400 кубометров иловых отложений и мусора на глубине более пяти метров. В период минимального уровня воды специалисты обследовали крупные водосточные коллекторы, в которых протекают подземные реки, провели ремонт плотины на реке Яузе и заменили шандоры на прудах-отстойниках реки Нищенки", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250524/spasateli-2019138470.html
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
В Москве обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году

Водолазы "Мосводостока" обследуют более 10 га дна озёр и малых рек в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРабота патрульных Московской городской поисково-спасательной службы
Работа патрульных Московской городской поисково-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Работа патрульных Московской городской поисково-спасательной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 10 га дна прудов, озер и малых рек обследуют водолазы ГУП "Мосводосток" в 2025 году. Кроме того, проверим 13 плотин и пять водовыпусков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что водолазы уже приступили к регламентным работам по обследованию городских водных объектов и расположенных на них инженерных сооружений. Специалисты проверяют состояние дна, плотин и водовыпусков для беспрепятственного пропуска поверхностных вод во время интенсивных осадков и поддержания санитарного состояния водных объектов.
"Особое внимание уделяется бытовому и природному мусору, который может снизить пропускную способность водосточной системы: удаляются бревна, ветки, песчано-илистые отложения и бытовой мусор, принесенный потоками воды. Обследование проводится как на глубине, так и возле берега", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что водолазы оснащены всем необходимым: снаряжением для дыхания и связи, гидрокостюмами разных видов, грузами и подвесными страховочными системами. В ГУП "Мосводосток" работают 33 водолаза. Они распределяются на бригады по четыре человека: двое заняты в воде, один обеспечивает страховку и еще один поддерживает связь.
"Зимой этого года водолазы очистили шлюзовую камеру Сыромятнического гидроузла, удалив 400 кубометров иловых отложений и мусора на глубине более пяти метров. В период минимального уровня воды специалисты обследовали крупные водосточные коллекторы, в которых протекают подземные реки, провели ремонт плотины на реке Яузе и заменили шандоры на прудах-отстойниках реки Нищенки", - добавляется в сообщении.
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